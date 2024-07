Pathum United – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Erster Asien-Test – wie schlägt sich der BVB?

Seit Freitag (19. Juli) ist der BVB-Tross in Asien unterwegs. Im vergangenen Jahr war man in den USA, dieses Jahr ist Schwarz-Gelb in Thailand und Japan. Im Zuge der Asientour steht für den BVB nun das erste Testspiel an – es geht gegen den thailändischen Vertreter Pathum United.

Pathum United – Borussia Dortmund wird der nächste interessante Test für Neu-BVB-Coach Nuri Sahin und sein Team. Pathum United gehört zu den besten Teams Thailands. Wie präsentiert sich der BVB?

Pathum United – Borussia Dortmund im Live-Ticker:

Wie hat der BVB die lange Reise weggesteckt? Wie geht Sahin den Test gegen Pathum United an? Hier im Live-Ticker verpasst du keine Highlights und keine Tore. Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Pathum United – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore: /

12 Uhr: Auch wenn die Asienreise überwiegend als PR-Tour angedacht ist, geht es für Nuri Sahin und sein Team, auch sportlich weitere Schritte nach vorne zu machen. Gegen Pathum United geht es darum, Abläufe weiter einzustudieren und durchzuspielen. Das Ergebnis wird – wie so oft bei Testspielen – wohl kaum im Vordergrund stehen.

11.12 Uhr: Nach den Testspielen gegen die DEW21-Traumelf (7:1) und Erzgebirge Aue (1.1) ist es nun der dritte Tests der laufenden Vorbereitung. Dazu kommen noch Vorbereitungspartien gegen Cerezo Osaka in Japan, gegen den FC Villareal im Trainingslager in Bad Ragaz und gegen Aston Villa im heimischen Westfalenstadion.

10.33 Uhr: BG Pathum United spielt in der höchsten Spielklasse Thailands und gehört dort zu den Top-Teams. In der vergangenen Saison gewannen die Thailänder den heimischen Ligapokal. Für Pathum United dürfte der Test gegen den BVB ein großes Highlight sein.

Weitere News:

Sonntag, 21. Juli, 9.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen in unserem Live-Ticker zum Testspiel Pathum United – Borussia Dortmund. Für Schwarz-Gelb ist es das erste von zwei Testspiele auf der Asientour. Anstoß ist um 15 Uhr (20 Uhr Ortszeit).