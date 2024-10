Borussia Dortmund geht in Madrid unter – große Sorgen um BVB-Star

Wahnsinn in der Champions League! Der amtierende Titelträger Real Madrid stand im heimischen Estadio Santiago Bernabeu am Rande einer Niederlage – und das ausgerechnet gegen Borussia Dortmund. Mit einer komfortablen 2:0-Führung ging der BVB in die 2. Halbzeit.

Danach aber drehte Real Madrid auf. Für Borussia Dortmund wurde es eine mehr als nur bittere 2. Halbzeit. Als wäre das nicht schon bitter genug, gibt es nun auch große Sorgen um einen BVB-Star.

Borussia Dortmund enttäuscht gegen Real Madrid

Damit haben wohl nur die wenigsten mit gerechnet! Im Estadio Santiago Bernabeu, der eigenen Heimspielstätte, lag Real Madrid gegen Borussia Dortmund zur Halbzeit zurück. Alles sah nach einem überragenden Sieg des BVB aus. Donyell Malen und Jamie Gittens brachten den BVB auf die vermeintliche Siegesstraße.

Doch damit haben sie nicht mit der Übermacht Real Madrid gerechnet. Die Königlichen sind dafür bekannt, trotz eines Rückstands noch zurückzukommen. Und so war es auch am 3. Champions-League-Spieltag der Fall.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Madrilenen auf und kamen auch mit einem schnellen Doppelschlag durch Antonio Rüdiger und Vinicius Junior zurück. In der Schlussphase war der BVB platt, verteidigte mit Mann und Maus, kassierte aber dann durch Lucas Vazquez und Vinicius Junior noch drei weitere Treffer.

Sorgen um Ryerson

Die Niederlage ist mehr als nur bitter, doch jetzt gibt es auch noch große Sorgen um einen Star: Julian Ryerson. Der Rechtsverteidiger, der eine starke Leistung zeigte, musste nach 76 Minuten verletzungsbedingt raus. Zuvor hatte er sich immer wieder am Oberschenkel angefasst. Danach kamen die Angriffe nur noch über die rechte Abwehrseite von Borussia Dortmund.

Um was für eine Verletzung es sich handelt, ist bislang noch unklar. Ein Ausfall wäre für Sahin bitter. Emre Can, der für Ryerson reinkam, hatte gegen Vinicius große Probleme und war keine große Hilfe für die Dortmunder Verteidigung. Wen der BVB-Coach auf der Position gegen Augsburg am Wochenende aufstellt, wird sich dann zeigen.