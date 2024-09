Borussia Dortmund: Trainer-Hammer lässt Giovanni Reyna aufhorchen

Seit Jahren erlebt Giovanni Reyna eine Achterbahn der Gefühle. Nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft. In den USA ist nun eine Entscheidung gefallen, die den BVB-Star brennend interessieren dürfte.

Das Chaos auf dem US-Trainerstuhl betraf den Star von Borussia Dortmund auch persönlich. Nun soll es endgültig vorbei sein. Nach dem Aus von Gregg Berhalter, zu dem Reyna eine ziemlich problematische Beziehung hatte, steht nun der Nachfolger fest. Auch mit Blick auf die Heim-WM 2026 eine Entscheidung mit großer Tragweite.

Borussia Dortmund: Reyna hat neuen Nationalcoach

Fußball wird in den Vereinigten Staaten immer größer. Spätestens mit der WM 2026 in Nordamerika soll die Sportart dort endgültig boomen. Die US-Nationalmannschaft aber steckt in einer Krise. Und die forderte zuletzt auch den Kopf von Nationaltrainer Gregg Berhalter.

Dessen Entlassung im Juli dürfte Giovanni Reyna entgegengekommen sein. Nach einem öffentlichen Affront bei der WM in Katar waren sich die beiden spinnefeind. Es folgte ein Skandal, als Reynas Eltern eine alte Verfehlung des Trainers öffentlich machten (>>> hier mehr). Berhalter wurde freigestellt, kehrte nach dem Misserfolg seiner Nachfolger aber zurück. Nun folgte die zweite Trennung in nur anderthalb Jahren.

Pochettino übernimmt US-Nationalmannschaft

Mit Blick auf seine sportliche Zukunft und speziell die Heim-WM in zwei Jahren dürfte Reyna die Nachfolger-Suche genau verfolgt haben. Nun wurde das Ergebnis verkündet: Mauricio Pochettino soll die USA zurück in die Spur führen.

Ob auch der Star von Borussia Dortmund zu den Plänen des Argentiniers gehört? Beim BVB ging es durch Verletzungen und Formtiefs zuletzt immer weiter bergab, auch eine England-Leihe brachte nicht den erhofften Turnaround. Wegen einer Verletzung bei der Nationalelf verpasst Reyna die Spiele gegen Kanada und Neuseeland – und damit auch die erste Chance, sich dem neuen Coach zu empfehlen. Aber noch ist ja viel Zeit…