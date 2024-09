Borussia Dortmund: Länderspiel-Schock! BVB-Star verletzt sich und reist ab

16 Spieler von Borussia Dortmund wurden von ihrer Nationalmannschaft nominiert. Einer muss nun schon wieder abreisen. Mit schlechten Nachrichten: Eine Verletzung macht auch den Einsatz beim nächsten Spiel gegen den 1. FC Heidenheim unwahrscheinlich.

Wieder einmal hat es Pechvogel Giovanni Reyna erwischt. Noch vor dem ersten Einsatz für die USA muss er das Trainingscamp wieder verlassen. Auch bei Borussia Dortmund droht jetzt ein Ausfall.

Borussia Dortmund: Nationalspieler reist verletzt ab

Die lange Reise in die USA hat sich für Gio Reyna überhaupt nicht gelohnt. Wenige Tage nach der Ankunft im Trainingslager hat sich der Offensivspieler bei der Vorbereitung auf die Länderspiele gegen Kanada (Samstag, 22 Uhr) und Neuseeland (10. September) verletzt. Das vermeldet sein Verband nun.

Eine Zerrung auf der linken Leistenseite zwingt den BVB-Star zur Absage der beiden Einsätze mit den USA und zur zeitigen Abreise. Es geht zurück nach Deutschland, Cade Cowell (Deportivo Guadalajara) wurde nachnominiert und ersetzt ihn. Für Reyna der nächste Rückschlag. Seit Jahren ist das Supertalent von Borussia Dortmund von verletzungsbedingten Rückschlägen gebeutelt.

Ob er rechtzeitig für das nächste Bundesligaspiel wieder fit ist? Bereits am Freitag (13. September, 20.30 Uhr) empfängt Schwarzgelb den Tabellenführer 1. FC Heidenheim. Ein Einsatz von Giovanni Reyna ist nach heutigem Stand zumindest fraglich.

Es ist der nächste Rückschlag für den BVB-Star, der in jüngerer Vergangenheit mit so vielen Problemen zu kämpfen hatte. Mehrere, teils schwere Verletzungen, gefolgt von einem mentalen Tief, ein Skandal bei der Katar-WM, eine verkorkste Leihe nach Nottingham und ein geplatzter Wechsel nach Bochum sind nur einige Beispiele, was alles unrund lief.