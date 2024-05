Borussia Dortmund: Irres Gerücht – für IHN würde der BVB fast sein ganzes Budget verbrennen

Die Planungen für die Sommertransferperiode laufen bei Borussia Dortmund weiter auf Hochtouren. Nachdem die Dortmunder bereits die Verpflichtung vom 16-Jährigen Justin Lerma zur Saison 2026/27 bekanntgegeben haben, will man nun nachlegen. Es könnte ein Neuzugang kommen, für den der BVB alle Rekorde brechen würde!

Es ist noch nicht lange her, da wechselte Randal Kolo Muani für fast 100 Millionen den Besitzer. Rund 95 Millionen ließ sich Paris Saint-Germain die Dienste des Franzosen kosten, der im Sommer 2023 aus Frankfurt in die französische Hauptstadt wechselte. Dort enttäuscht er bisher jedoch – wird er nun in Dortmund ein Thema?

Borussia Dortmund würde Rekordablösesumme zahlen

Wie die französische „L´Equipe“ berichtet, hat Borussia Dortmund die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers als Haupttransferziel für den Sommer ausgerufen. Dafür soll Kolo Muani ganz oben auf der Liste stehen. Dem Medium zufolge soll der BVB ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption anvisieren, wäre aber auch bereit, eine Ablösesumme zu bezahlen, die deutlich unter dem Betrag aus dem vergangenen Sommer liegen soll.

+++ Borussia Dortmund: Star-Rückkehr vor CL-Finale – muss sich der BVB jetzt fürchten? +++

Das Geld dafür soll bei den Dortmunder in diesem Sommer wohl etwas lockerer sitzen. Zwar berichtete die „Sport Bild“ Anfang Mai, dass das Budget für neue Spieler nur bei 40 bis 50 Millionen Euro liegen würde, allerdings kamen diese Informationen vor dem Dortmunder Einzug ins Champions-League-Finale ans Licht, was dem BVB wiederum einen kleinen Boost verleiht haben soll.

Abgänge sollen zusätzlichen Spielraum generieren

Des Weiteren sollen mit Youssoufa Moukoko und Sebastian Haller zwei Spieler den BVB verlassen, die für zusätzliche Einnahmen sorgen würden. Diese könnten bei einer Verpflichtung Kolo Muanis entscheidend werden. Die kostengünstigere Alternative zum Pariser soll derweil Serhou Guirassy sein, der den VfB Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel für 18 Millionen Euro verlassen darf.

Eine Verpflichtung Kolo Muanis erscheint zum jetzigen jedoch unwahrscheinlich. Zu klein wäre der weitere Handlungsspielraum, den der BVB im Anschluss hätte. Zudem stehen mit Ian Maatsen und Jadon Sancho zwei Leihspieler auf dem Einkaufszettel, die in Dortmund bereits gezeigt haben, wie wertvoll sie sein können.