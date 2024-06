Borussia Dortmund: Star spricht offen über Zukunft – „Weiß nicht, was passieren wird“

In den kommenden Wochen wird Salih Özcan relativ wenig über Borussia Dortmund nachdenken. Der Mittelfeldspieler ist für den EM-Kader der Türkei nominiert und will mindestens die Gruppenphase überstehen. Gegen Portugal, Tschechien und Georgien will man es in die K.O.-Phase schaffen.

Özcan spielt seit mittlerweile zwei Jahren für Borussia Dortmund, ist dort allerdings nie über die Joker-Rolle hinausgekommen. Wie lange er das schwarz-gelbe Trikot noch trägt? Das weiß er selbst nicht so genau.

Borussia Dortmund: Özcan nur Ersatz

Für fünf Millionen Euro sicherte sich der BVB Özcan im Sommer 2022 und wähnte sich damit, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Zwar zeigt Özcan seit seiner Ankunft in Dortmund solide Leistungen, einen Stammplatz hat er aber bis heute nicht.

Meist stand ihm bisher Kapitän Emre Can vor der Nase. Ob sich das in der kommenden Saison ändert, bleibt abzuwarten. An einen Abschied von Borussia Dortmund denkt Özcan allerdings nicht, das hat er kurz vor der EM unterstrichen.

„Denke, dass ich hier spiele“

Gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur „IHA“ beteuerte der Mittelfeldspieler, dass er noch zwei Jahre Vertrag habe. „Ich denke, dass ich noch zwei Jahre hier spielen werde“, sagte er. Aber wie sieht es danach aus?

Will er langfristig um Ruhrgebiet bleiben, oder hat er schon einen anderen Karriereweg im Kopf? „Ich weiß nicht, was in den Jahren danach passieren wird“, sagt er zu dieser Frage. „Wie gesagt, ich habe einen Vertrag für zwei weitere Jahre, mal sehen, was danach passiert.“

Borussia Dortmund: Gerüchte um Abgang

Immer wieder hatte es in den vergangenen Monaten Gerüchte um einen möglichen Wechsel Özcans gegeben. Insbesondere Vereine aus der türkischen Liga wie Besiktas, Galatasaray oder Fenerbahce sollen Interesse zeigen oder gezeigt haben. Bisher bleibt er Borussia Dortmund trotz schwieriger Situation aber treu. Vielleicht kann er sich bei der EM durch gute Leistungen für die Startelf empfehlen.