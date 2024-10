Borussia Dortmund: Rennen gegen die Zeit! Real Madrid vor BVB-Duell in großer Sorge

Noch befindet sich Borussia Dortmund in der Länderspielpause und bereitet sich auf die danach anstehende heiße Phase der Saison mit Liga-Spielen, DFB-Pokal und Champions League vor.

Ein brisantes Duell steht unmittelbar nach den Länderspielen an. Borussia Dortmund gastiert nämlich beim Champions-League-Sieger Real Madrid. Bei den Königlichen gibt es aber aktuell große Personalsorgen.

Borussia Dortmund: Rennen gegen die Zeit!

Während Borussia Dortmund in der laufenden Saison bislang weitestgehend davon verschont wurde, hat es Real Madrid schon heftiger getroffen. Fast wöchentlich gibt es beim spanischen Rekordmeister einen Star-Ausfall. Die Verletzen-Liste ist lang: Dani Carvajal zog sich einen schweren Kreuzbandriss zu und fällt mehr als ein Jahr aus.

Vinicius Junior, der im Champions-League-Finale gegen den BVB (2:0) getroffen hatte, verletzte sich am Halswirbel. Es ist unklar, wie lange der Brasilianer ausfällt. Schlechte Nachrichten gibt es dann auch um Eder Militao. Der Innenverteidiger verletzte sich am linken Oberschenkel.

Die Muskelverletzung zwingt ihn zu einer mehr als einwöchigen Pause. Ob er gegen Dortmund in der Champions League am 22. Oktober zur Verfügung stehen wird, ist aktuell noch unklar. Es wird ein Rennen gegen die Zeit. Regeneriert er sich schnell, können die Madrilenen auf ihn setzen. Reicht es nicht, muss Carlo Ancelotti sich etwas anderes überlegen – was bei der angespannten Personallage nicht so einfach ist.

Real vor BVB-Duell mit großen Sorgen

Neben den drei genannten Spielern gibt es auch noch andere Ausfälle und Sorgen vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Brahim Diaz fehlte zuletzt mit einer Abduktorenverletzung. Auch bei ihm wird mit einem Einsatz gegen den BVB knapp. Gleiches gilt für Torhüter Thibaut Courtois, der sich einen Adduktorenabriss zugezogen hatte.

Als wären die Ausfälle nicht schon heftig genug, sind Andriy Lunin und Kylian Mbappe angeschlagen. Beide Stars haben die Länderspiele mit ihren Nationalmannschaften abgesagt und sind in der spanischen Hauptstadt geblieben. Ob sie ausfallen, ist bislang noch unklar. Definitiv nicht am Start sein wird David Alaba, der sich nach seinem Kreuzbandriss weiter in der Reha befindet.