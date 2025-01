Borussia Dortmund: Transfer-Hammer bahnt sich an – BVB macht Ernst

Nach der 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt steckt Borussia Dortmund in einer handfesten Krise. In der Bundesliga ist der BVB mittlerweile ins Tabellenmittelfeld abgerutscht. Die internationalen Plätze rücken in immer weitere Ferne.

Den Verantwortlichen von Borussia Dortmund dürfte nun daran gelegen sein, das Ruder beim BVB schnellstmöglich herumzureißen. Werden Sebastian Kehl und Co. nun endlich auf dem Transfermarkt aktiv? Dieser Neuzugang wäre ein echter Hammer!

Borussia Dortmund geht bei Rashford in die Offensive

Marcus Rashford und der BVB – da könnte doch was gehen. Bereits seit geraumer Zeit kursieren einige Gerüchte um einen möglichen Wechsel des 27-jährigen Offensivspielers von Manchester United nach Dortmund. Mit dem AC Mailand und FC Barcelona ist die Konkurrenz im Rennen um den Engländer jedoch groß. Nun scheint BVB-Sportdirektor Kehl in die Offensive zu gehen.

Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, soll Marcus Rashford eine Offerte von Borussia Dortmund erhalten haben, die den Angeboten der Konkurrenz aus Mailand und Barcelona wirtschaftlich überlegen sein soll. Auch Manchester United soll mit dem Dortmunder Vorstoß zufrieden sein. Der Ball liegt also beim Spieler.

Grätscht Barca dazwischen?

Doch der scheint es mit einem Wechsel nach Dortmund nicht eilig zu haben. Denn wie die „Sport“ weiter berichtet, soll Rashford derzeit noch auf ein möglicherweise letztes Angebot des FC Barcelona warten. Demnach soll der 27-Jährige bereits seit geraumer Zeit davon träumen, eines Tages für die Katalanen aufzulaufen. Derzeit scheint es jedoch noch an den finanziellen Mitteln Barcas zu hapern.

Der AC Mailand soll sich indes aus dem Rennen um Marcus Rashford verabschiedet haben – das berichtet die „Daily Mirror“. Im Transfer-Poker um den 60-fachen englischen Nationalspieler muss Borussia Dortmund also um einen Konkurrenten weniger fürchten.