Borussia Dortmund: Geht er? Bleibt er? Terzic-Worte über Guerreiro lassen tief blicken

Borussia Dortmund läutet die Wochen der Vertragsverlängerungen ein. Den Anfang machte am Dienstag Julian Brandt. Der Mittelfeldspieler, der sich in dieser Saison stark verbessert zeigt, unterschrieb bis 2026 (Hier alle Infos).

Damit ist die Arbeit für Sportdirektor Sebastian Kehl aber noch längst nicht getan. Denn neben den beiden altgedienten Marco Reus und Mats Hummels laufen weitere Verträge wie der von Raphael Guerreiro aus. Bleibt auch der Portugiese? Edin Terzic äußert sich.

Borussia Dortmund: Guerreiro im Aufwind

Guerreiro ist einer dieser Profis, der die Fan-Gemeinde spaltet. Die einen halten ihn für einen der besten Techniker, die jemals beim BVB spielten. Eine Ansicht, die manch ein Profi der Dortmunder schon in Interviews unterstrich. Die anderen sehen in Guerreiro einen schwankenden Spieler, der mal brilliert, dann aber wieder durch Lustlosigkeit ausfällt.

Das war zu Zeiten, als er trotz seiner Fähigkeiten auf der linken Abwehrseite klotzen musste. Doch seit einigen Wochen hat sich Trainer Terzic einen neuen Kniff einfallen lassen: Er lässt den 29-Jährigen immer öfter im Mittelfeld von Borussia Dortmund ran – mit Erfolg. In den letzten vier Bundesligaspielen sieben Torbeteiligungen.

„Ich glaube, er ist gerne bei uns“

Guerreiros Vertrag läuft in wenigen Monaten aus. Seit einiger Zeit galt er aufgrund der beschriebenen Probleme als Wackelkandidat. Doch die internen Sorgen scheinen weggewischt. Zumindest macht Borussia Dortmunds Trainer Terzic jetzt den Eindruck, als solle der Edeltechniker gehalten werden.

„Wir wissen, dass er einen großen Einfluss auf unser Spiel haben kann“, sagte er gegenüber „ESPN“. Auch macht er deutlich: „Ich glaube, er ist gerne bei uns.“ Bezüglich konkreter Gespräche hält sich Terzic aber noch zurück, sagt lediglich: „Den Rest müssen wir hinter verschlossenen Türen und nicht vor Mikrofonen besprechen.“

Borussia Dortmund: Bleibt Guerreiro?

Nun liegt es an Verein und Spieler eine Einigung zu finden. Bekanntermaßen will der BVB in Zukunft vermehrt darauf setzen, die Grundgehälter seiner Spieler niedrig anzusetzen und diese durch Erfolgsprämien aufzubessern.