Juwel verlässt Borussia Dortmund – und wird trotzdem plötzlich zum Helden der Fans

In den vergangenen Jahren hat schon das ein oder andere Talent Borussia Dortmund den Rücken zugekehrt. Mit Jude Bellingham oder Erling Haaland sind nur zwei Namen zu nennen, bei denen viele BVB-Fans noch in Erinnerungen schwelgen.

In diesem Sommer verließ jedoch ein weiteres Talent den Revierklub, von dessen Abgang man nicht so richtig viel mitbekam. Spätestens seit diesem Wochenende dürfte sich das nun geändert haben – denn dieses Ex-Talent von Borussia Dortmund schießt sich nun in die Herzen der Fans!

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Talent Lubach trifft gegen Schalke

Rafael Lubach wechselte in diesem Sommer aus der U19 des BVB zum 1. FC Nürnberg – so weit, so gut. Sein Debüt für den „Club“ hätte sich der 19-Jährige aber wohl kaum besser ausmalen können. Denn das feierte der Mittelfeldspieler nicht nur gegen den BVB-Rivalen Schalke 04, sondern er krönte seine Premiere im Nürnberger Trikot auch noch mit einem Tor.

Lubach war in der 76. Minute von seinem Trainer Miroslav Klose eingewechselt worden. Gleich eine Minute später netzte der Youngster dann schon zum 3:1-Endstand ein – Ekstase in Nürnberg! Nach dem starken Saisonstart der Schalker Gäste und der Nürnberger Niederlage in Karlsruhe am ersten Spieltag hätten damit wohl nur wenige gerechnet.

Dortmunder Schadenfreude – Ärger auf Schalke

Bei Borussia Dortmund dürfte man den Premierentreffer des ehemaligen Juwels mit Sicherheit mit einem Schmunzeln vernommen haben. Beim FC Schalke 04 sitzt der Frust dagegen tief – vor allem nach der krassen Fehlentscheidung von Schiedsrichter Winter, der Ron Schallenberg kurz vor der Halbzeit vom Platz stellte.

Für Rafael Lubach könnte sein Treffer gegen Königsblau der Anfang einer großen Karriere sein. Zumindest wird man beim 1. FC Nürnberg nun wissen, dass man auf den Neuzugang zählen kann.