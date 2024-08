Borussia Dortmund: Hammer bei Saisoneröffnung – plötzlich betritt ER den Rasen

In einer Woche startet Borussia Dortmund in die neue Spielzeit. Das Pokalspiel gegen Phönix Lübeck markiert das erste Pflichtspiel für den neuen Trainer Nuri Sahin, unter dem es im kommenden Jahr vor allem in der Bundesliga besser laufen soll als in der Vorsaison.

Vor dem Spiel gegen Lübeck stand für Borussia Dortmund jedoch noch ein letzter Härtetest an. Im letzten Vorbereitungsspiel war Aston Villa zu Gast. Doch kurz vor dem Spiel tauchte auf dem Rasen plötzlich ein überraschender Gast auf!

Borussia Dortmund: Terzic von BVB-Fans frenetisch verabschiedet

Etwa eine Stunde vor Anpfiff der Partie tauchte neben der BVB-Führungsetage um Hans-Joachim Watzke und Lars Ricken auf dem Rasen des Signal Iduna Parks auf. Mit dabei: Edin Terzic! Der ehemalige Dortmunder Trainer, der nach der vergangenen Saison seinen Rücktritt erklärte, wurde vor zahlreichen Fans verabschiedet.

Und natürlich ließ es sich der 41-Jährige nicht nehmen, sich noch einmal von der Südtribüne zu verabschieden. Für den ehemaligen Trainer war es bereits der zweite Abschied als BVB-Trainer, nachdem er seinen Herzensverein interimsweise im Jahr 2021 zum DFB-Pokalsieg führte. In seiner zweiten Amtszeit war ihm jedoch kein Titel vergönnt: Sowohl in der Bundesliga, als auch in der Champions League scheiterte Terzic denkbar knapp.

Terzic-Zukunft noch unklar

Wie es für Terzic in Zukunft weitergehen wird, darüber liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Jedoch wird es dem 41-Jährigen dank einer starken Champions-League-Saison in der vergangenen Spielzeit wohl kaum an künftigen Offerten anderer Klubs mangeln.

Bei Borussia Dortmund setzt man derweil auf Nuri Sahin. Der erst 35-Jährige arbeitete seit Jahresbeginn bereits als Co-Trainer – nun also die Beförderung. Unter ihm will der BVB in der Bundesliga wieder ganz oben angreifen.