Borussia Dortmund – PSV Eindhoven: Fans toben – Uefa muss sich auf was gefasst machen

In der Champions League fallen die Entscheidungen: Wer schafft es unter die letzten Acht? Borussia Dortmund hat gegen PSV Eindhoven gute Karten auf einen Platz im Achtelfinale.

Schon jetzt blicken viele Fans aber mit Graus auf die nächste Saison. In der Champions League wird nichts mehr sein, wie es war. Eine Mega-Reform sorgt für Ärger – dem machen die Ultras bei Borussia Dortmund – PSV Eindhoven jetzt noch einmal richtig Luft.

Borussia Dortmund – PSV Eindhoven: Proteste gegen UCL-Reform

Mehr Teams, mehr Spiele, mehr Kohle – dieser einfachen Rechnung folgte die Uefa und drückte zur Saison 2024/25 eine riesige Reform der Champions League durch. Vor allem den Topklubs in den Topligen dürfte sie gefallen. Mit einem weiteren Fallnetz ist für Bayern, ManCity, Real & Co. die alljährliche Königsklassen-Teilnahme jetzt praktisch sicher.

Die meisten Fans finden die Reform dagegen überhaupt nicht toll. Immer wieder machten die Fanszenen europaweit ihrem Ärger Luft. Nun wird es erneut Proteste gegen die Uefa und ihre Champions-League-Revolution geben. Die weiteren Startplätze für die Top-Ligen und die damit verbundene „Vollkaskoversicherung“ für die Klub-Giganten ist dabei nur ein Kritikpunkt, der in einem großen Statement tausender Fans auch von den BVB-Ultras vor Borussia Dortmund – PSV Eindhoven deutlich gemacht wird.

Tausende Fans mit klarer Botschaft an Uefa

„Die wachsende Zahl an Spielen in den Wettbewerben wird Spieler und Fans an ihre Belastungsgrenzen bringen“, warnen sie. Und auch auf Bundesliga & Co. werde die Reform erheblichen Einfluss haben: „Die deutlich gesteigerten Einnahmen, die durch die Reformen generiert werden sollen, haben zudem das Potenzial, die nationalen Wettbewerbe zu zerstören.“

Die großen Vereine werden immer mächtiger, die Kleinen kommen kaum noch von der Stelle. Das werde auch zu sinkenden nationale TV-Einnahmen führen, geben die Ultras zu bedenken. „Die Mittel der TV-Sender sowie Sponsoren sind endlich und wenn immer größere Anteile des verfügbaren Geldes zu immer größeren Teilen für die UEFA- Wettbewerbe aufgebraucht werden, wird den nationalen Wettbewerben zwangsläufig das Wasser abgegraben.“

Die Fans, die die Stellungnahme zu Tausenden unterzeichneten, formulieren drei klare Forderungen an die Uefa:

für eine gerechtere Verteilung des im System Fußball vorhandenen Geldes zu sorgen,

den Missbrauch der bereits geschaffenen Strukturen (z.B. Financial Fairplay) zu verhindern und

die Anzahl der Spiele in den Wettbewerben zu senken.

Und sie kündigen eine Protestwelle an. Bei Wiederanpfiff von Borussia Dortmund – PSV Eindhoven und vieler weiterer Spiele in der Champions League werde es unzählige Banner mit deutlicher Botschaft an die Uefa geben. Die kann sich auf etwas gefasst machen.