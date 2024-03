Borussia Dortmund auf der Suche nach Defensiv-Verstärkung! Bosz-Schützling auf dem Zettel?

Am Mittwoch (13. März, 21 Uhr) steht für Borussia Dortmund ein enorm wegweisendes Spiel an. Schwarz-Gelb empfängt die PSV Eindhoven zum Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse. Der Einzug in die nächste Runde würde die enttäuschende Saison des BVB um einiges kaschieren.

Dabei könnte jedoch nicht nur der Fokus auf dem Hier und Jetzt liegen, sondern auch auf dem kommenden Sommer. Denn bei der PSV Eindhoven spielt ein Akteur, der für Borussia Dortmund im anstehenden Transferfenster äußerst interessant werden könnte.

Borussia Dortmund: Bedient der BVB sich bei der CL-Konkurrenz?

Beim BVB steht im Sommer einmal mehr ein Umbruch an. Der Kader soll in großen Teilen umgekrempelt werden, bei vielen BVB-Stars ist die Zukunft noch offen. So könnten mit Marius Wolf und Mateu Morey gleich zwei Rechtsverteidiger den Verein verlassen. Auch ohne die Abgänge wird sich Dortmund defensiv qualitativer und breiter aufstellen wollen. Gehen Wolf und Morey ist die Not auf der defensiven Abwehrseite noch einmal größer.

So werden sich Kehl und Co. schon jetzt nach möglichen Lösungen und Neuzugängen umsehen. Fällt da der Blick auch auf einen Defensiv-Akteur von PSV Eindhoven? Jordan Teze gehört zweifelsohne zu den Shootingstars der Saison. Der 24-Jährige blüht unter Ex-BVB-Coach Peter Bosz komplett auf.

Teze ist absoluter Stammspieler und ein wichtiger Teil des Bosz-Systems – vor allem, weil er offensiv extrem stark ist, seine defensive Hausaufgaben aber nie aus den Augen verliert. Der niederländische Nationalspieler lieferte in dieser Spielzeit schon zehn Torbeteiligungen, dazu setzt er seine Vorderleute immer wieder gefährlich in Szene.

Defensiv-Allrounder zum Schnäppchen-Preis

Teze spielt seit der U15 in der PSV-Jugend und gehörte stets zu den größten Talenten seines Jahrgangs. 2019 schaffte er den dauerhaften Sprung zu den PSV-Profis. Seit 2020 ist er fester Bestandteil des Mannschaftskerns. Aufgrund seiner Flexibilität – Teze kann auch in der defensiven Zentrale spielen – könnte er enorm wertvoll für den BVB werden.

Ein weitere interessanter Fakt aus BVB-Sicht: Der Vertrag von Teze läuft im Sommer 2025 aus. Somit bestünde für PSV nur noch im kommenden Sommer die Möglichkeit, eine solide Ablöse für den Rechtsverteidiger zu bekommen. Sein Marktwert beläuft sich laut Transfermarkt derzeit auf knapp 14 Millionen Euro. Eine Ablöse in niedrigen zweistelligen Millionenbereich wäre also durchaus vorstellbar.