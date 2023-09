Borussia Dortmund: Juwel-Schock! Für IHN ist das Fußballjahr gelaufen

Bittere Nachrichten bei Borussia Dortmund! Der Verein, der dafür bekannt ist, Talente reihenweise zu großen Stars auszubilden, muss auf eines dieser Juwele für den Rest des Jahres verzichten! Grund ist eine erneute Verletzung.

Dementsprechend geknickt ist auch der Spieler selbst. Für ihn entwickelt sich 2023 bei Borussia Dortmund zu einem echten Horror-Jahr. Kann er sich von den Tiefschlägen erholen?

Borussia Dortmund: Aning fällt lange aus

Als Borussia Dortmund Prince Aning vor einem Jahr von Ajax Amsterdam holte, war der Jubel groß. Sein Ruf eilte dem 19-Jährigen bereits voraus. Schon in jungen Jahren hatte er auf sich aufmerksam gemacht. In seiner Heimat glaubt man an eine Weltkarriere.

Diese begann beim BVB zunächst in der U19. Relativ schnell zog man den talentierten Linksverteidiger eine Station nach oben. In der Drittliga-Mannschaft von Borussia Dortmund absolvierte er 16 Spiele. Auch bei den Profis durfte er schon mittrainieren und in Testspielen ran.

Zuletzt allerdings konnte er im Mai spielen. Schuld daran ist eine Schulterverletzung, die Aning nun schon seit Längerem mit sich herumträgt. Die Verletzung machte jetzt eine Operation nötig, weshalb er definitiv für den Rest des Jahres fehlen wird.

Reha in der Heimat

Das bestätigte U23-Coach Jan Zimmermann gegenüber den „Ruhr Nachrichten“. Demnach sei die OP gut und planmäßig verlaufen. Jedoch sei Aning am Boden zerstört gewesen. „Er war richtig geknickt“, so Zimmermann. „Es war auch vor der Verletzung nicht leicht für ihn.“

Um dem Spieler einen freien Kopf zu verschaffen, darf Aning die Reha nun in seiner Heimat bestreiten. Zum Jahreswechsel ist geplant, dass er dann aus Amsterdam zurück nach Dortmund kehrt und wieder ins Training einsteigt.

Borussia Dortmund: Wie geht es weiter?

Klar ist, dass sein kometenhafter Aufstieg erstmal gebremst ist. Träume von einem Auftritt in der Bundesliga müssen erstmal hinten angestellt werden. Nach der langen Pause gilt es für ihn erstmal wieder Fuß zu fassen und in den Spielrhythmus zu kommen.