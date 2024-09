Borussia Dortmund verkündet Überraschungs-Deal – Fans sind baff

Schon beim Einlaufen in das Jan-Breydel-Stadion entdeckten es viele Fans sofort: Auf dem Trikot von Borussia Dortmund hat sich etwas verändert.

Unmittelbar vor dem Champions-League-Auftakt bei Club Brügge (3:0) verkündete Borussia Dortmund einen neuen Sponsor. „Pluto TV“ ist künftig nicht nur auf dem Ärmel der Profis zu sehen, sondern bringt auch einen eigenen BVB-Fernsehsender an den Start.

Unterschiedliche Trikot-Sponsoren in Liga und (Europa-)Pokal – das gibt es beim BVB ab sofort nicht mehr nur auf der Brust, sondern auch auf dem Ärmel. Viele Fans entdeckten in Brügge sofort das bis dato unbekannte Logo am Arm ihrer Stars. Erst kurz vor Anpfiff des ersten Champions-League-Spiels verkündeten die Westfalen eine neue, große Partnerschaft. Die meisten dürfte der Anblick deshalb überrascht haben.

„Pluto TV“ wird fortan in Pokal, Champions League und auch der neuen Klub WM den Ärmel des Trikots zieren. Auch bei den Fußball-Damen, den eSportlern und auf Werbebanden in der Bundesliga ist er ab sofort zu sehen.

„Pluto TV“ zeigt 24 Stunden am Tag BVB

Dabei handelt es sich um einen Streamingdienst, der im Gegensatz zu den Marktriesen Netflix, Prime, DAZN & Co. kostenlos ist. Er finanziert sich mit Werbung – und steigt nun immer tiefer in die Sportwelt ein. Zur Partnerschaft mit Borussia Dortmund gehört auch ein BVB-Sender, der 24 Stunden am Tag läuft. Weltweit. Der Streamingdienst gehört zur Paramount-Gruppe, die zuletzt für eine Mega-Summe verkauft wurde (hier mehr).

Welche Inhalte „Pluto TV“ über Borussia Dortmund zeigen wird, ohne bislang Sport-Rechte in Bundesliga, Champions League & Co zu haben, wird so mancher BVB-Fan neugierig beobachten.