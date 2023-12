Borussia Dortmund bestätigt irres Sahin-Gerücht – und setzt noch einen drauf!

Dieser Hammer kommt aus dem Nichts! Kurz vor Silvester sorgte ein Bericht aus der Türkei für Aufsehen. Borussia Dortmund verhandle mit Nuri Sahin, damit dieser künftig als Co-Trainer neben Edin Terzic auf der Bank Platz nimmt.

Die Nachricht schlug ein, wie eine Bombe und war kurze Zeit später offiziell. Die Rückkehr einer Vereinslegende zu Borussia Dortmund – doch dabei blieb es nicht. Denn der BVB hatte noch einen weiteren Hammer parat.

Borussia Dortmund: Sahin kommt zurück

Zunächst berichtet es der türkische Journalist Ertan Süzgün am späten Donnerstagabend, dass Sahin, bis zuletzt Cheftrainer von Antalyaspor, in Dortmund die Assistenzrolle übernehmen sollte. Nachdem der türkische Klub die Trennung am Freitagmorgen bestätigte, war klar, dass etwas dran sein musste.

Am Freitagnachmittag machte es der Vizemeister dann offiziell. Sahin übernimmt ab dem 1. Januar den Co-Trainerposten bei Borussia Dortmund. Der bisherige Terzic-Helfer Armin Reutershagen scheidet auf eigenen Wunsch aus. Doch Sahin kommt nicht allein.

Auch Bender wieder da

Denn noch unerwarteter gesellt sich eine weitere Klub-Ikone dazu. Auch Sven Bender, zuletzt in gleicher Funktion bei der U17-Nationalmannschaft im Dienst, unterschreibt beim BVB als Assistenz. Er und Sahin erhalten Verträge bis Juni 2025.

Sowohl Sahin als auch Bender hatten vor rund zwölf Jahren die Mannschaft geprägt, die mit Jürgen Klopp sensationell die Meisterschaft holte. Während Sahin anschließend zu Real Madrid wechselte, blieb Bender und holte sogar das Double. 2017 gewannen sie gemeinsam mit dem BVB den DFB-Pokal.

Wir haben den bisherigen Saisonverlauf intensiv analysiert. Eine unserer gemeinsamen Erkenntnisse war es, im Trainerstab neue Impulse setzen zu wollen. In Nuri Sahin und Sven Bender bekommen wir zwei Fachmänner und Persönlichkeiten hinzu, die uns mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Qualitäten sowohl inhaltlich als auch charakterlich bereichern werden. Wir sind überzeugt davon, dass die beiden uns als Team stärker machen werden, um unsere gesteckten Ziele in der zweiten Saisonhälfte noch zu erreichen“, ließ Sportdirektor Sebastian Kehl wissen.

„Ich bin schon seit einiger Zeit mit Edin Terzic im Austausch und weiß, wie er als Trainer tickt. Als die Anfrage kam, ob ich mir vorstellen könne, Co-Trainer des BVB zu werden, habe ich darüber nachgedacht und schließlich entschieden, dass ich unbedingt noch einmal ein Schwarzgelber sein muss“, sagte Bender zu dem Coup.