Borussia Dortmund: Bittere Nachricht vor Werder-Spiel! Fans trifft sie besonders hart

Borussia Dortmund ist aktuell im Krisenmodus. Die sportliche Misere hat überhandgenommen, die Sorgen um die Zukunft sind groß. Die Trainersuche beschäftigt aktuell jeden im Umfeld des BVB. Aktuell gibt es wenig, woran die Fans sich festhalten können.

Und jetzt gibt es vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen auch noch eine weitere schlechte Nachricht: Stadionsprecher Norbert Dickel fällt aus. Er wird beim Spiel gegen Werder nicht im Signal Iduna Park am Mikrofon stehen und den Fans vor Anpfiff einheizen.

Borussia Dortmund: „Nobby“ fällt aus

„Liebe Borussen, ich bin nun seit fast 33 Jahren eure Stimme im schönsten Stadion der Welt! Jedoch muss ich leider mitteilen, dass ich am Samstag – zum vierten Mal in 33 Jahren – nicht euer Stadionsprecher bin“ – mit diesen Worten hat sich „Nobby“ in seiner Instagram-Story an die Fans gewandt.

Den Hintergrund seines Fehlens erklärt er direkt mit: „Schuld sind eine Bronchitis und eine Stimmbandentzündung. Mein Freund und Arzt Max Bodzian hat mir dringend abgeraten, damit ins Stadion zu gehen. Und wie ihr wisst, höre ich sonst auf niemanden – aber auf den Max schon!“ Aber er verspricht: „Ich bin bald wieder für euch da, bleibt laut für mich!“

Norbert Dickel ist bei Borussia Dortmund eine echte Legende. Als Spieler wurde er zum „Held von Berlin“, als er 1989 trotz schwerer Knieverletzung beim 4:1-Erfolg im DFB-Pokalfinale gegen Werder Bremen einen Doppelpack erzielte.

Wer übernimmt für „Nobby“?

Nach seiner Karriere blieb er dem BVB erhalten, ist nun schon seit 33 Jahren als Stadionsprecher für den Verein aktiv. Gegen Werder Bremen muss er am Samstag nun aber aussetzen. Wer ihn ersetzen wird, hat Dortmund nicht bekannt gegeben. Es ist aber davon auszugehen, dass sein Kollege Danny Fritz die Rolle übernimmt.