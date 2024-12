Borussia Dortmund: Schlotterbeck adelt BVB-Star – diese Worte sprechen für sich

Borussia Dortmund ist zurück in der Spur. Nach zuvor turbulenten Wochen mit teils schwachen Leistungen konnte man aus den letzten drei Spielen ganze sieben Punkte holen. Vor allem spielerisch hat sich die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin gesteigert.

Ein Spieler steht dabei wohl wie kaum ein anderer für starke Formkurve von Borussia Dortmund. Im „Klassiker“ gegen Bayern München zeigte er nun einmal mehr eine starke Leistung. Nico Schlotterbeck kommt aus dem Schwärmen schon gar nicht mehr heraus!

Borussia Dortmund: Nmecha kann „Spiel extrem dominieren“

Felix Nmecha scheint in seiner zweiten Saison beim BVB endlich angekommen zu sein. Der 24-Jährige spielt seit Wochen groß auf, reißt die Partien immer mehr an sich. So auch gegen die Bayern. Das imponiert Nico Schlotterbeck: „Felix, ich habe euch das ja gesagt, ist seit Wochen in Topform. Ich glaube, er kann ein Spiel extrem dominieren. Wenn er so weiterspielt, ist das ein Wahnsinnsspieler“, so der BVB-Abwehrboss gegenüber „RUHR24“.

Auch aus der Dortmunder Chefetage gab es lobende Worte für Nmecha: „Wir hatten schon so perspektivisch im Sinn, dass er mal ein Sechser werden kann. Er hat diese Schritte unter Nuri jetzt extrem schnell genommen. Er hat seine Chance da bekommen und hat sie dann auch eben genutzt. In der Form, mit der Größe, seiner Schnelligkeit ist er ein Unterschiedsspieler“, so BVB-Boss Lars Ricken.

Harte Duelle stehen bevor

Einen Felix Nmecha in Topverfassung könnte Borussia Dortmund in den kommenden Wochen gut gebrauchen. Die nächsten fünf Gegner des BVB heißen: Mönchengladbach, Barcelona, Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen.

Will man den Positivtrend der letzte Spiele fortsetzen, braucht es in diesen Partien Top-Leistungen der ganzen BVB-Mannschaft. Die Basis dafür hat man nun gelegt.