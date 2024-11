Borussia Dortmund: Besondere Premiere! Schlotterbeck wird nach Abpfiff emotional

Borussia Dortmund verpasst den Sieg gegen den deutschen Rekordmeister (1:1)! Die Elf von Nuri Şahin zeigt einen äußerst leidenschaftlichen Auftritt und war bis zum 85. Minute in Front. Doch dann glich Jamal Musiala aus und schnappte dem BVB doch noch die drei Punkte weg.

Einer der besten Borussen an diesem Abend war zweifelsohne Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Der Defensiv-Star zeigte einmal mehr, dass er der Fels in der Brandung der BVB-Defensive ist. Für ihn war das Spiel Borussia Dortmund – Bayern München ohnehin ein ganz besonderes.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck gegen die Bayern erstmals Kapitän

Schlotterbeck ist seit 2021 bei Schwarz-Gelb und hat in diesen dreieinhalb Jahren eine enorm starke Entwicklung hingelegt. Seine Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten haben ihn im größten Spiel des deutschen Fußballs zu der größten Ehre geführt: Schlotterbeck führte den BVB gegen die Bayern erstmals als Kapitän auf den Platz.

Da sowohl Emre Can als auch Julian Brandt gesperrt beziehungsweise verletzt ausfielen, übernahm Schlotterbeck die Binde. Und dies sei für ihn ganz besonders gewesen, wie der 24-Jährige nach dem Spiel gegenüber „Sky“ erklärt hat.

„Das bedeutet mir brutal viel, ich war auch echt aufgeregt vor dem Spiel. Ich habe den BVB mit 24 Jahren angeführt, das ist alles andere als selbstverständlich. Das ist unglaublich. Hätte mir das jemand vor drei Jahren gesagt, als ich hier hergekommen bin, hätte ich sie für verrückt gehalten“, so Schlotterbeck.

Schlotterbeck langfristig BVB-Kapitän?

Erstmals in seiner noch jungen Karriere führte er ein Team als Spielführer auf dem Rasen. Dabei hat er gezeigt, dass er dieser Rolle gewachsen ist. Er ging voran, schmiss sich in jeden Zweikampf und zeigte eine bärenstarke Leistung. Obendrein lieferte er den Assist zum 1:0 von Jamie Gittens. „Ich muss aber auch dem Trainer danken, dass er mir so viel Vertrauen gibt“, erklärte Schlotterbeck über das Kapitänsamt.

„Ich werde diesen Tag und dieses Gefühl niemals vergessen. Das Trikot kommt auf jeden Fall mit nach Hause“, verriet der BVB-Verteidiger. Sollte Brandt am kommenden Wochenende wieder fit werden, wird er wohl die Binde wieder übernehmen. Doch Schlotterbeck hat eindrucksvoll gezeigt, dass er auf langer Sicht ein Kandidat für dieses Amt sein kann.