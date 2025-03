BVB-Coach Kovac in misslicher Lage – wie löst er dieses große Problem?

Als hätte Niko Kovac bei Borussia Dortmund nicht schon genug Probleme…

Jetzt muss der BVB-Coach auch noch einen Spieler ersetzen, der bei Kovac bislang quasi unersetzlich war. Wie wird der Trainer von Borussia Dortmund dieses Problem lösen?

BVB mit Sorgen im Mittelfeld

In seinen 36 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison kommt Marcel Sabitzer zwar auf keine einzige Torbeteiligung. Aber dennoch war der Österreicher bei Niko Kovac im Mittelfeldzentrum gesetzt. Seit Kovac den Posten des BVB-Trainers übernahm, stand Sabitzer in neun von zehn Spielen in der Startformation.

Dass Sabitzer zuletzt aus dem BVB-Mittelfeld nicht wegzudenken war, lag auch daran, dass Kovac schlichtweg die Alternativen fehlten. Felix Nmecha ist seit Januar verletzt, Emre Can wird in der Innenverteidigung gebraucht und Neuzugang Carney Chukwuemeka ist längst nicht in der gewünschten Form.

Wer ersetzt Sabitzer?

Doch nun wird Kovac auch auf Sabitzer vorerst verzichten müssen. Sabitzer hatte sich beim Spiel in Leipzig am Knie verletzt und wird mehrere Wochen fehlen. Wie wird der BVB-Trainer diesen Ausfall kompensieren?

Ein Blick auf den Kader verrät sofort: Es gäbe derzeit nur einen Eins-zu-eins-Ersatz. Salih Özcan spielte gegen Augsburg vor zwei Wochen bereits 90 Minuten und könnte der Ersatz für Sabitzer werden. Sollte der 27-Jährige in den kommenden Wochen tatsächlich seine Chance bekommen, könnte dies womöglich seine letzte beim BVB sein.

BVB-Situation wird nicht einfacher

Zwei Fragezeichen stehen zudem über Nmecha und Chukwuemeka. Wann ist Nmecha wieder fit? Und wann hat Chukwuemeka die Form, um mehr als nur eine Option für die Schlussphase zu sein?

Die Situation bei Borussia Dortmund wird für Niko Kovac nicht einfacher – und das ausgerechnet vor den anstehenden Hammer-Wochen. In der Bundesliga trifft der BVB auf Mainz, Freiburg und die Bayern. In der Champions League warten zudem die Viertelfinal-Spiele gegen den FC Barcelona.