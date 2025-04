Borussia Dortmund vor großem Süle-Hammer? BVB-Fans können es kaum glauben

Um die Personalie Niklas Süle war es bei Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen still geworden. Der 29-Jährige spielte so gut wie keine Rolle, stattdessen bildeten Emre Can und Nico Schlotterbeck ein starkes Innenverteidiger-Duo.

Doch weil sich Schlotterbeck zuletzt schwer verletzte und dem BVB mehrere Monate fehlen wird, ist Süle auf einmal wieder gefragt. Und der frühere deutsche Nationalspieler nutzte seine Chancen zuletzt, zeigte vor allem beim 3:1-Heimsieg gegen Barcelona eine starke Leistung. Bahnt sich nun die große Wende an?

Borussia Dortmund: Süle-Abgang auf dem Prüfstand

Eigentlich war die Entscheidung der Dortmunder Bosse schon getroffen: Der bis 2026 laufende Vertrag von Süle sollte keineswegs verlängert werden. Mit 14 Millionen Euro Jahressalär ist der Rechtsfuß der Top-Verdiener beim BVB. Eine Summe, die sich für Schwarz-gelb zuletzt mal so gar nicht bezahlt gemacht hatte.

Doch die zuletzt starken Leistungen des 29-Jährigen könnte die Klub-Verantwortlichen zum Umdenken bewegen. Der „Bild“ zufolge soll derzeit eine mögliche Vertragsverlängerung mit Süle diskutiert werden. Der mögliche Plan: Ein leistungsbezogener Vertrag, der dem Spieler ein deutlich reduziertes Grundgehalt bescheren würde.

Noch keine Gespräche geplant

Etwaige Vertragsgespräche zwischen den beiden Parteien sind allerdings erst für den Sommer geplant. Dem Vernehmen nach will man sich beim BVB erst einmal auf den Saisonendspurt konzentrieren und einen Last-Minute-Angriff auf die Champions League starten.

Wie sich der Spieler selbst zu den Gedankenspielen der Dortmunder Verantwortlichen positioniert, ist derweil nicht bekannt. Auf sportlicher Ebene dürfte ein solcher Deal für Süle jedoch Sinn ergeben, schließlich hätte er beim BVB fortan die Chance, sich wieder ins Blickfeld der deutschen Nationalmannschaft zu spielen.