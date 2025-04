Plötzliche Wende um BVB-Leihgabe – Bosse schöpfen wieder Hoffnung

Er ist einer der tragischsten BVB-Figuren der vergangenen Jahre. Sebastien Haller hat im Ruhrgebiet einiges durchmachen müssen. Seit Beginn dieser Saison versucht er, außerhalb von Dortmund in die Spur zu kommen.

Lange Zeit sah aber auch das nach einem erfolglosen Versuch für Haller aus. Doch urplötzlich bahnt sich die Wende an! Und das könnte auch die Arbeit der BVB-Bosse im Sommer erleichtern.

BVB: Schlimme Leidensphase

2022 kam Haller für 31 Millionen Euro nach Dortmund. Damit verbunden waren große Hoffnungen, immerhin trat der Ivorer in die Fußstapfen eines gewissen Erling Haalands, der sich in Richtung Manchester City verabschiedet hat. Doch noch vor seinem ersten Einsatz im schwarz-gelben Trikot folgte für Haller der Schock: Bei ihm wurde Hodenkrebs diagnostiziert.

An Fußball war erstmal nicht zu denken. Doch der Stürmer arbeitete mit aller Macht für das Comeback auf dem Platz. Nach einem halben Jahr spielte er schon wieder, führte eine irre BVB-Aufholjagd an, die 2023 beinahe im Meistertitel geendet wäre – wenn Haller nicht im letzten Saisonspiel einen entscheidenden Elfmeter verschossen hätte.

Danach fiel er in ein Leistungsloch, bekam mit Niclas Füllkrug große Konkurrenz bei Borussia Dortmund, verlor seinen Stammplatz. In dieser Saison versuchte er sein Glück leihweise woanders. Erst in Spanien, jetzt in den Niederlanden. Und endlich geht es aufwärts.

Haller trifft endlich wieder

Lange musste Haller auf seinen ersten Treffer für den FC Utrecht warten – erst im März war es so weit. Doch direkt danach stellte sich wieder eine kleine Durststrecke ein. Ist diese jetzt endgültig vorbei? Denn plötzlich zeigt der Stürmer wieder die Torgefahr, für die ihn einst auch der BVB verpflichtet hatte.

Anfang April war es zunächst nur eine Vorlage, die der Angreifer beim 2:2 gegen die Go Aheads Eagles beisteuerte. Doch dieses Mal legte er in der Woche darauf gleich nach, traf vergangenen Sonntag (13. April) beim 3:1 gegen Groningen endlich wieder selbst. Das macht nicht nur dem Spieler, sondern auch den Bossen in Dortmund Hoffnung.

Denn im Sommer kehrt Haller nach Leihende zurück. Dass er eine Zukunft bei der Borussia hat, ist derzeit quasi ausgeschlossen. Mit Serhou Guirassy ist die Sturmspitze besetzt. Doch trifft Haller jetzt weiter, dürfte sich viel leichter ein Abnehmer finden, der vielleicht auch noch ein kleines Sümmchen auf das schwarz-gelbe Konto überweist.