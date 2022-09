Borussia Dortmund: Sorgen um Schlotterbeck? Jetzt spricht der BVB-Star

Was macht Nico Schlotterbeck denn da? Immer wieder fasst sich der Star von Borussia Dortmund an den Oberarm.

Erste Fans von Borussia Dortmund vermuteten bereits einen Zusammenhang mit seiner Schulterverletzung vom 1. Spieltag. Nun klärt der DFB-Star auf.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck-Schreck beim Liga-Auftakt

Gleich im ersten Bundesligaspiel der Saison fuhr allen beim BVB der Schreck in die Glieder. Gegen Leverkusen (1:0) stürzte Nico Schlotterbeck auf die Schulter, musste behandelt werden. Der beinharte Verteidiger biss auf die Zähne, ließ sich das Gelenk im Kabinengang einrenken und spielte weiter.

Seither kann man immer wieder beobachten, wie der Neuzugang sich an die Schulter fasst. Sind das etwa Nachwehen der Verletzung?

BVB-Verteidiger verrät Ärmel-Tick

Nun klärt der Nationalspieler auf – und kann alle beruhigen. Das Ärmelzupfen gab es auch schon in Freiburg. Keine Schmerzen, nur eine Angewohnheit.

Im ersten Bundesligaspiel für Borussia Dortmund verletzte sich Nico Schlotterbeck an der Schulter. Foto: IMAGO/osnapix

Im Interview mit Borussia Dortmund verrät der Abwehrmann: „Ich mache das, weil mich das Trikot am Oberarm nervt. Wenn man viel schwitzt, noch mehr. Das ist ein Tick.“

Mehr BVB-News:

BVB: Eiszeit am Verhandlungstisch – jetzt lauert die Konkurrenz

Tränen auf dem Platz – BVB-Profi gesteht: „Musste schlucken“

Es geht los! Vor diesem Moment haben sich alle BVB-Fans gefürchtet

Ärmelfrei ist in der Bundesliga nicht erlaubt. Deshalb muss Schlotterbeck damit leben. In den vergangenen Jahren hat der 22-Jährige mächtig an Muskelmasse zugelegt, zeigt beim Torjubel gerne seinen Bizeps. Am Ärmel scheint der aber hier und da auch zu stören.

„Vielleicht haben zwei, drei Prozentpunkte noch gefehlt“

„Ich war damals relativ schmächtig, hatte zehn Kilo weniger auf der Waage. Dann war ich eine Zeit lang verletzt, habe mir Gedanken gemacht, ob ich alles für den Profi-Fußball tue“, verrät der Star von Borussia Dortmund. „Vielleicht haben zwei, drei Prozentpunkte noch gefehlt. Loris Karius hat das gemerkt und mich im Gym an die Hand genommen. Seitdem war ich nicht mehr verletzt. Und: Mann will ja auch Eindruck bei den Gegenspielern machen. Ich habe viele Zweikämpfe im Spiel. Ein schwerer Körper hilft dabei.“