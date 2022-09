Sucht Borussia Dortmund schon einen Bellingham-Ersatz? Ex-Bundesliga-Star im Visier

Triste Tage für die Fans von Borussia Dortmund. Länderspielpause bedeutet auch Pause von der Bundesliga. Die Schwarzgelben verabschiedeten sich aber immerhin mit dem Derbysieg in die spielfreie Zeit.

Auf Neuigkeiten bei Borussia Dortmund müssen die Anhänger dieser Tage dennoch nicht verzichten. Mit Jude Bellingham steht der derzeit vielleicht größte BVB-Star auch bei den Länderspielen unter Beobachtung. Wie lange wird der Vizemeister seinen Mittelfeldmotor noch halten können? Für den Fall der Fälle scheint es bereits einen Schlachtplan zu geben.

Borussia Dortmund: Bellingham-Abgang könnte schon bald Thema werden

Real Madrid, FC Liverpool, Manchester City, Manchester United – quasi alle großen und ehemals großen europäischen Vereine werden mit dem 19-Jährigen in Verbindung gebracht. Seine Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren hat Bellingham zu einem der begehrtesten Spieler des Kontinents gemacht.

Das ist Jude Bellingham

Geboren am 29. Juni 2003 in Stourbridge

Spielt seit der Jugend für Birmingham City

Schon mit 16 Jahren kam er regelmäßig in der englischen zweiten Liga zum Einsatz

Position: Zentrales Mittelfeld

Wechselte für rund 25 Millionen Euro zu Borussia Dortmund

Wie schon bei Erling Haaland stellt sich für Borussia Dortmund daher nun die Frage: Wie lange wird der Spieler mit der Nummer 22 noch zu halten sein? Bellinghams Vertrag läuft bis 2025. Eines ist klar: Dortmund wäre bei einem früheren Abgang eine enorme Ablöse sicher, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.

Borussia Dortmund: Bellingham-Ersatz aus der Premier League?

Doch auch dann steht der Verein vor einem Problem. Leicht zu ersetzen ist der junge Engländer nicht. Dennoch scheinen die Verantwortlichen bereits nach möglichen Ersatzspielern Ausschau zu halten. Dabei fällt ein Name, der der Bundesliga wohl bekannt ist: Naby Keita.

Interesse an Naby Keita? Foto: IMAGO / NurPhoto

Der Mittelfeldspieler spielte zwischen 2016 und 2018 für RB Leipzig, ehe er sich für 60 Millionen Euro dem FC Liverpool und Jürgen Klopp anschloss. Sein Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Laut des „Liverpool Echos“ soll der Borussia Dortmund an ihm interessiert sein.

Weiterer Bundesligist buhlt wohl um Keita

Keita hat auch wegen einer Oberschenkelverletzung in dieser Saison noch kein Ligaspiel absolviert und soll mit seiner Situation an der Anfield Road unzufrieden sein. Bahnt sich ein ablösefreier Wechsel an?

Nicht wenn es nach den „Reds“ geht. Laut des Berichts sei der Klub zuversichtlich, dass man sich auf eine Verlängerung einigen könne. Sollte das nicht der Fall sein, bekommt Dortmund wohl Konkurrenz aus der Bundesliga. Auch RB Leipzig soll an seinem ehemaligen Spieler interessiert sein.