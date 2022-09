Borussia Dortmund: Es geht los! Vor diesem Moment haben sich alle BVB-Fans gefürchtet

2020/21 quälte Borussia Dortmund ein schier endloses Gezerre um Jadon Sancho, 2021/22 zog sich der Poker um Erling Haaland wie Kaugummi. Nun bahnt sich das nächste Wechseltheater an.

Schon im Frühherbst bringen sich zahlreiche Klubs in Stellung. Das Ziel spielt erneut bei Borussia Dortmund – und heißt Jude Bellingham.

Borussia Dortmund: Startschuss bei Bellingham-Poker

So mancher Schwarzgelbe dürfte schon geahnt haben, was ihm in dieser Saison blüht. Jude Bellingham ist das nächste Supertalent aus der Juwelenschmiede BVB, der das Interesse der europäischen Fußball-Elite auf sich gezogen hat.

Wie bei Sancho und Haaland hat der BVB eigentlich überhaupt kein Interesse, seinen Star abzugeben. Doch das juckt die stinkreichen Topklubs herzlich wenig. Sie machen jetzt mobil, um sich das vielleicht heißeste Talent der Bundesliga zu schnappen.

Borussia Dortmunds Juwel Jude Bellingham hat viel Interesse geweckt. Foto: IMAGO/Moritz Müller

Englands Elite will Bellingham unbedingt

Startschuss für das nächste Gepoker um ein Dortmunder Juwel. Liverpool, Chelsea, Manchester City, ManUnited: Vor allem in England haben praktisch alle Spitzenklubs den 19-Jährigen ganz oben auf der Wunschliste. Aber auch Real Madrid soll mitmischen.

Mehr BVB-News:

Droht jetzt eine Schlammschlacht? Ex-BVB-Star tritt weiter nach – „Habe ich nie gesagt“

Erleichterung beim BVB – diese Nachricht ist der Grund

Borussia Dortmund holt US-Talent! Spieler gibt Wechsel selbst bekannt

BVB will Jude behalten – oder mindestens 150 Millionen Euro

Diesmal ist Borussia Dortmund in einer sehr komfortablen Situation. Bellingham ist noch bis 2025 an den Klub gebunden, hat dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel im Vertrag. Das heißt: Wer den Mittelfeldmann will, muss an die BVB-Schmerzgrenze gehen. Und die liegt sehr hoch.

+++ Sorgen um Schlotterbeck? Jetzt spricht der BVB-Star +++

150 Millionen Euro – so will „The Athletic” wissen – ist der Engländer in Dortmunds Augen wert. Wird er für diese Summe wechseln? Das ist unklar. Klar ist dagegen: Bis weit in den nächsten Sommer werden das Gezerre und die Gerüchte um das BVB-Juwel nicht abreißen.