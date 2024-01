Borussia Dortmund schlägt Darmstadt – doch diese Szene bereitet Sorgen

Mit nur drei Innenverteidigern ging Borussia Dortmund in die Saison – mutig, sagten viele. In der Hinrunde ging das gut. Jetzt könnte es eng werden.

Mats Hummels liegt mit einer Grippe flach. Niklas Süle ist so außer Form, dass ihm Emre Can vorgezogen wird. Obendrein sorgte eine Szene für Sorgen der Fans von Borussia Dortmund um Nico Schlotterbeck.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck angeschlagen raus

Auf gleich mehreren Positionen ist der BVB dünn besetzt in die Saison gegangen. Mit Ian Maatsen wurde ein Linksverteidiger nachverpflichtet, in der Innenverteidigung bleibt es bei drei Mann. Mit Blick auf das Auswärtsspiel in Köln (Samstag, 15.30 Uhr) könnte Dortmund dieser Engpass nun auf die Füße fallen.

Mats Hummels verpasste den Jahresauftakt in Darmstadt mit einer Grippe, dürfte auch eine Woche später noch nicht wieder topfit sein. Niklas Süle befindet sich in einem so krassen Formtief, dass Terzic noch nicht einmal auf ihn setzt, wenn nur noch zwei Spieler für zwei Positionen übrig sind (>>> hier mehr). Und auch der dritte Mann fürs Abwehrzentrum könnte wackeln.

Hummels krank, Schlotterbeck verletzt?

In der Schlussphase war immer wieder zu sehen, wie sich Nico Schlotterbeck schmerzverzerrt an die Schulter greift. Der 24-Jährige lief immer unrunder, so dass er vor Spielschluss doch noch unter deutlich sichtbaren Schmerzen ausgewechselt wurde. Wie es zur Verletzung kam, war nicht ersichtlich. Dafür aber, wie er sich sofort in die Obhut der BVB-Ärzte begab und behandeln ließ.

Kurz nach Abpfiff gab es noch keine Details zu den Problemen, die den Innenverteidiger von Borussia Dortmund plagten. Ob die Verletzung zusammen mit dem Infekt von Hummels mit Blick auf Köln für Probleme sorgen könnte, wird sich zeigen.