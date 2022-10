Borussia Dortmund sucht HIER nach neuem Juwel – sofort werden Erinnerungen wach

Da schwelgen die Fans gleich in Erinnerungen. Borussia Dortmund gibt auf der Suche nach immer neuen Talenten im Weltfußball nicht auf. Jetzt scheint ein junger Angreifer aus Südamerika das Aufsehen der Bosse erregt zu haben.

Dario Osorio heißt der 18-Jährige, der nicht nur bei Borussia Dortmund auf dem Zettel stehen soll. Bei Fans des BVB kommen bei der Personalie gleich Erinnerungen hoch.

Borussia Dortmund: Stürmer aus Chile, der Meister wurde

Rückblick: Wir schreiben das Jahr 2009. Die Schwarzgelben hatten um Haaresbreite den Einzug ins internationale Geschäft verpasst. Die unter Jürgen Klopp aufstrebende Mannschaft wollte sich im Angriff verstärken und zauberte Lucas Barrios aus dem Hut.

Der hatte sich zuvor bei Colo-Colo Santiago in Chile einen Namen als Welttorjäger gemacht. Rund 4,3 Millionen Euro überwies Borussia Dortmund – der Beginn einer Erfolgsstory. Rund 102 Begegnungen absolvierte Barrios. 2011 half er mit 16 Toren kräftig beim Gewinn der Meisterschaft mit.

Borussia Dortmund an Chile-Juwel dran?

Wiederholt sich die Geschichte? Osorio ist wie Barrios Chilene. Derzeit spielt er für Club Universidad de Chile. Auf „Transfermarkt.de“ wird er mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.

Dario Osorio macht von sich reden. Foto: IMAGO / Photosport

Allerdings tummeln sich unter den restlichen Interessenten viele weitere Namen wie Bayer Leverkusen, Sporting Lissabon oder Wolverhampton Wanderers. Auch so manch großer Verein wie Liverpool oder Manchester City soll Osorio zumindest beobachten.

Das ist Dario Osorio

Osorio ist gerade mal 18 Jahre alt. Doch bereits in jungen Jahren debütierte er in der Nationalmannschaft. Vergangenen Juni gab er bei zwei Freundschaftsspielen sein Debüt.

Osorio ist auf dem rechten Flügel zu Hause. Dort kann er seine Geschwindigkeit am besten ausspielen. Für Club Universidad de Chile erzielte er in dieser Spielzeit bisher sechs Treffer in 23 Spielen.