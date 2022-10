Borussia Dortmund: Ex-Profi erlebt bitteren Abend – was bedeutet das für seine Zukunft?

Borussia Dortmund kommt gegen den FC Sevilla nicht über ein Remis hinaus. Ähnliches erlebt Manchester City gegen den FC Kopenhagen. Dortmunds ärgster Gruppengegner patzt überraschend.

Im Mittelpunkt des Geschehens stand beim Gastspiel der Citizens in Dänemark ein ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund. Dabei geht es allerdings nicht um Erling Haaland, sondern um Sergio Gomez.

Borussia Dortmund: Ex-Spieler mit bitterem Abend

Beim englischen Meister tummeln sich mittlerweile fast eine Handvoll ehemaliger Borussen. Zu Haaland und Gomez gesellen sich auch Ilkay Gündogan und Manuel Akanji. Während Trainer Pep Guardiola Haaland in Kopenhagen auf der Bank ließ, durfte das übrige Trio starten.

Für Gomez, der in der Champions League bereits zwei Mal über 90 Minuten ran durfte, in der Liga aber noch kein einziges Mal von Beginn an, war aber früh Schluss. Nach einer halben Stunde wurde er vom Platz gestellt.

VAR wird Gomez zum Verhängnis

Was war passiert? Kopenhagen hatte sich in Person von Hákon Haraldsson bis zum Strafraum durchkombiniert. Nach einem Kontakt mit Gomez kam er zu Fall. Der Schiedsrichter ließ die Begegnung zunächst laufen.

Sergio Gomez flog vom Platz. Foto: IMAGO / Eibner

Dann schaltete sich der Videobeweis ein. Nach Studium der Bilder änderte der Unparteiische seine Meinung und stellte den Ex-Dortmunder wegen der Notbremse vom Feld. In Unterzahl erkämpften seine Kollegen anschließend eine Stunde lang ein 0:0.

Wie geht es mit dem ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund weiter?

Bleibt die Frage, wie es für Gomez in Manchester jetzt weitergeht. Den 22-Jährigen hatte man im Sommer neu geholt. Bisher setzt Guardiola ihn aber nur sporadisch ein. In der Liga kam er bereits stets als Joker.

Die Chance sich jetzt von Anfang an zu beweisen, ist nach hinten losgegangen. Bleibt abzuwarten, ob das Gomez‘ Standing beim Trainer nachhaltig negativ beeinflusst, oder er schon bald wieder ran darf.