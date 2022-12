Borussia Dortmund: Christmas-Cup im TV und Livestream – HIER siehst du die Testspiele live

Für Borussia Dortmund stehen an diesem Wochenende (Samstag, 10. Dezember) zum Abschluss des Jahres die letzten Testspiele an. Übertragen wird der Christmas-Cup im TV und Livestream. Wer nicht vor Ort ist, verpasst also trotzdem nicht. Du willst den Christmas-Cup im TV und Livestream verfolgen? Wir sagen dir, wo du das Spiele sehen kannst.

Anders als manch andere Bundesligisten verzichtete der BVB auf eine Pause direkt nach dem letzten Spiel in der Bundesliga. Die Dortmunder machten sich auf Asienreise, absolvierten dort gleich drei Testspiele.

Borussia Dortmund: Christmas-Cup im TV und Livestream

Erst am 12. Dezember dürfen die BVB-Stars in den Winterurlaub. Zuvor steht aber noch ein kleines Highlight auf dem Plan. Borussia Dortmund ist zu Gast beim Christmas-Cup in Bukarest. Dort trifft der BVB auf Rapid Bukarest und den AC Florenz.

Die BVB-Testspiele:

Borussia Dortmund – Lion City Sailors 7:2

Borussia Dortmund – Johor Darul Takzim FC 4:1

Borussia Dortmund – Vietnam Nationalmannschaft 1:2

Gespielt wird 2×30 Minuten. Borussia Dortmund startet gegen Rapid Bukarest um 12 Uhr. Das zweite Spiel des BVB findet um 13.30 Uhr gegen den AC Florenz statt. Florenz und Bukarest duellieren sich im letzten Spiel um 15 Uhr.

Hier kannst du das Spiel sehen

Folgende BVB-Spieler treten die Reise nach Rumänien an: Kirsch, Lotka – Schlotterbeck, Schulz, Meunier, Semic, Collins, Coulibaly, Bueno, Papadopoulos – Özcan, Reyna, Hazard, Moukoko, Brandt, Malen, Can, Adeyemi, Braaf, Gürpüz, Pasalic, Bamba, Pohlmann.

Borussia Dortmund überträgt die Testspiele im Livestream über all ihre Plattform. Bei BVB-TV, Youtube, Facebook, Twitch und Tiktok wird der Jahresabschluss gezeigt. Nach dem Winterurlaub geht es am 2. Januar weiter. Am 6. Januar geht es dann ins Trainingslager nach Marbella (Spanien).