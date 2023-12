Borussia Dortmund: Irre Transferwende? BVB verfolgt plötzlich ganz neuen Plan

Borussia Dortmund hinkt den Erwartungen hinterher. Im Meisterschaftskampf mischt der BVB in dieser Saison nicht so wirklich mit, liegt mittlerweile zehn Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Jetzt könnte eine irre Transferwende beim BVB folgen – wohlmöglich als Konsequenz auf die bis dato durchwachsene Saison.

Erst in der vergangenen Spielzeit hatte Borussia Dortmund den Titel zum Greifen nahe, vergeigte die sichergeglaubte Meisterschaft erst am allerletzten Spieltag. Wer gedacht hat, die Dortmunder kommen diese Saison nochmal so richtig zurück, der hat sich getäuscht. In Sachen Titelkampf hat der BVB derweil schlechte Karten.

+++Borussia Dortmund: Neuzugang für Kader-Baustelle dringend nötig – Sollten Kehl und Co. in diesen Transferpoker einsteigen?+++

Borussia Dortmund: Neuzugänge noch nicht so wirklich angekommen

Laut Experten soll das an der schwachen Transfer-Periode im Sommer 2023 liegen. So wirklich eingeschlagen, sind die getätigten Einkäufe nämlich nicht. Nur Niclas Füllkrug ist in einer guten Form. Für die Verantwortlichen ist das natürlich viel zu wenig. Wie die „Bild“ berichtet, will der BVB im kommenden Sommer wieder nachrüsten.

Auch interessant für dich: Borussia Dortmund: Bellingham schwärmt von BVB-Juwel – er wird der nächste Superstar

Und dabei verfolgen die BVB-Bosse ein irres Ziel: Mit namhaften Einkäufen sollen auch die Top-Stars im Team noch länger gehalten werden. Das gilt besonders für Gregor Kobel. Der Torwart verlängerte erst seinen Vertrag bis 2028. Doch FC Bayern soll ihn offenbar als Neuer-Nachfolger wollen.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Borussia Dortmund: Kobel-Abgang wäre ein herber Verlust

Sollte Kobel tatsächlich gehen, würde das dem BVB ziemlich wehtun. Allerdings würde es auch bedeuten, dass der Verein wieder mehr Geld für neue Spieler hätte. Man darf gespannt sein, wie sich die Personallage beim BVB entwickelt.