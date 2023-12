Borussia Dortmund: Neuzugang für Kader-Baustelle dringend nötig – Sollten Kehl und Co. in diesen Transferpoker einsteigen?

Die Hinrunde neigt sich dem Ende und das Winter-Transferfenster steht vor der Tür. Für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund wird die anstehende Wechselperiode wohl nicht ganz so entspannt – sowohl auf der Zu- als auch auf der Abgangsseite könnte einiges passieren.

Bei der Suche nach möglichen Neuverstärkungen werden Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. sich auch auf der Innenverteidigung umschauen. Greift Borussia Dortmund bei einem belgischen Shootingstar zu und sticht so einen Bundesliga-Konkurrent aus?

Borussia Dortmund: „Eines der größten Talente des Landes“

Mit Mats Hummels, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck hat Schwarz-Gelb derzeit lediglich drei Innenverteidiger zur Verfügung. Qualitativ ist man in der Defensive herausragend aufgestellt, doch die Quantität bereitet Fans und Verantwortlichen Sorgen. Denn alle drei waren in den letzten Monaten immer mal wieder angeschlagen – Schlotterbeck musste erst am vergangenen Wochenende in Leverkusen (1:1) aufgrund von muskulären Problemen ausgewechselt werden.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Die BVB-Bosse betonten schon vor einigen Wochen, dass man im Winter nachlegen wolle. Wird da nun ein belgisches Top-Talent interessant? Zeno Debast ist ein 19-jähriger Innenverteidiger, der trotz seines jungen Alters sowohl im Verein als auch in der belgischen Nationalmannschaft eine gute Rolle spielt. „Zeno ist einer der größten Talente des Landes“, lobte Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco den Youngster.

++ Borussia Dortmund: Bellingham schwärmt von BVB-Juwel – er wird der nächste Superstar ++

In Anderlecht zählt er in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern, verpasste lediglich eine Partie aufgrund einer Wadenverletzung. Auch in der vergangenen Saison zählte er schon zum Kern der Mannschaft und absolvierte insgesamt 49 Partien – darunter zehn Stück auf internationaler Bühne.

Frankfurt mit großem Interesse

Sollte der BVB den Belgier tatsächlich auf der Liste haben, müssten sich die Klub-Bosse allerdings ordentlich ranhalten. Denn mit Eintracht Frankfurt soll ein Bundesliga-Konkurrent großes Interesse an Debast haben. Laut „Het Nieuwsblad“ haben die Hessen bereits im Sommer versucht, den Defensiv-Spezialist zu verpflichten. Damals lehnte Anderlecht noch ab – die SGE-Bosse sollen jedoch im Winter einen neuen Versuch wagen wollen.

Mehr News:

Debasts Marktwert beläuft sich aktuell auf zehn Millionen Euro, ein Transfer würde jedoch etwas teurer werden. Ein Eintracht-Angebot über etwa acht Millionen Euro sollen die Belgier abgelehnt haben – Anderlecht verlange laut „Het Nieuwsblad“ etwa 15 Millionen Euro.