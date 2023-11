Borussia Dortmund – Newcastle United: Polizei mit dringendem Appell – DAS sollten Fans unbedingt beachten

Wenn 80.000 Leute an einen Ort pilgern, wird es eng. Beim BVB ist man das längst gewohnt. Doch bei Borussia Dortmund – Newcastle United könnte es besonders eng werden.

Vor dem Champions-League-Kracher am Dienstagabend spricht die Polizei eine eindringliche Warnung aus. Wer nicht überpünktlich zu Borussia Dortmund – Newcastle United anreist, droht den Anstoß zu verpassen.

Borussia Dortmund – Newcastle United: Polizei mit dringendem Rat

Das Spiel läuft und du stehst noch draußen. Auch schon mal erlebt? Bahn-Kapriolen, Stau oder Fehlplanung haben so manchen Stadiongänger schon den Anpfiff gekostet – oder gar das erste Tor. Oder sogar die ganze erste Halbzeit. Damit dir das nicht beim BVB-Heimspiel gegen Newcastle passiert, solltest du diesen Polizei-Aufruf gehört haben.

Für Borussia Dortmund geht es gegen Newcastle United um extrem viel. Wird das Heimspiel nicht gewonnen, sinken die Chancen auf einen Einzug in die K.o.-Phase der Champions League gewaltig. Das BVB-Stadion wird einmal mehr ausverkauft sein. So weit, so normal. Doch die Anstoßzeit könnte für viele Fans zur Stolperfalle werden.

Sicherheits-Kontrollen drohen zum Flaschenhals zu werden

Schon um 18.45 Uhr beginnt die Partie. Für die allermeisten Fans bedeutet das: Pünktlich Feierabend machen und sofort zum Stadion. Während sich an einem Samstag oder Sonntag der Einlass der über 80.000 Fans über mehrere Stunden streckt, kommen an einem Werktags-Vorabend fast alle Fans auf einen Schlag. Im Zeitfenster 90 bis 60 Minuten vor Anpfiff werden die Einlass-Kontrollen regelmäßig zum Flaschenhals – und die Schlangen erreichen astronomische Längen.

Deshalb rät die Polizei den Fans von Borussia Dortmund und Newcastle United gleichermaßen: Kommt früh! „Nur eine frühe Anreise bis 17:00 Uhr zum Stadion ermöglicht es Ihnen, rechtzeitig zum Anstoß im Stadion zu sein“, stellt die Polizei klar.

Wer diesen Rat missachtet und womöglich erst eine Stunde vor Anpfiff da ist, droht noch während des Spiels auf seinen Einlass zu warten.