Borussia Dortmund: Spektakel in der Nations League – und BVB-Fans packt die blanke Wut

Was für ein Spiel! Einen Tag nachdem Deutschland in der Nations League ausgeschieden war, duellierten sich am Donnerstagabend (6. Juni) Spanien und Frankreich im zweiten Halbfinale. Ein Spiel, das auch zahlreiche Fans von Borussia Dortmund vor den TV zog.

Und die sollten nicht enttäuscht werden! Spanien und Frankreich lieferten ein irres Spektakel (alle Highlights kannst du hier nachlesen). Und die Fans von Borussia Dortmund? Kochten vor Wut wegen eines ganz bestimmten Spielers.

Borussia Dortmund: Schmerzhafte Offenbarung

Zur 55. Minute sah schon alles geritzt aus. Europameister Spanien spielte Frankreich völlig her, führte 4:0 – eine Machtdemonstration. Hoffnung auf Spannung gab auch ein Elfmetertor vor Kylian Mbappe nicht. Dann betrat nach einer knappen Stunde ein gewisser Rayan Cherki den Rasen.

Ebenjener Cherki, den der BVB bereits zwei Mal verpflichten wollte. Doch zwei Mal zerschlug sich ein Transfer im letzten Moment auf kuriose Art und Weise. Sein Einsatz bei Spanien – Frankreich sollte die Fans von Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) daran erinnern, dass sich die Bosse in diesem Sommer doch nochmal etwas intensiver um den Spieler hätten bemühen sollen!

Cherki sorgt beinahe für Comeback

Zunächst mussten Cherki und die Franzosen zwar noch das 1:5 schlucken, doch dann ging es rund. Cherki selbst erzielte mit einem traumhaften Volley aus der Distanz das 2:5. In der Folge wuchsen die Hoffnungen auf das irre Comeback. Ein Eigentor der Spanier machte das Spiel nochmal richtig heiß.

Und dann? Trat wieder Cherki in den Mittelpunkt. Mit einer butterweichen Flanke bediente er Randal Kolo Muani der zum 4:5 einköpfte. Ein Tor, das leider zu spät war. Denn kurz danach endete das rasante Halbfinale. Trotz Mega-Leistung als Joker schied Cherki mit Frankreich aus.

Weitere Nachrichten von uns:

Borussia Dortmund: Fans verstehen die Welt nicht mehr

Und die Fans von Borussia Dortmund? Verstanden die Welt nicht mehr. Bei ihnen mischte sich Wut darüber, dass ein Transfer des Mittelfeldspielers schon zwei Mal platzte mit der Verwunderung, dass dieser Spieler in diesem Sommer bei den Bossen nicht mehr Priorität genoss und er sich deshalb wohl Manchester City anschließt. Obwohl es aus Frankreich hieß, Cherki würde immer noch gerne nach Dortmund. Hier einige der Netzreaktionen: