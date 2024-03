Borussia Dortmund: Völlig verrückt! Wird ausgerechnet DIESE Ohrfeige jetzt zum BVB-Vorteil?

Die Nagelsmann-Nominierung war für Borussia Dortmund alles andere als erfreulich. Nur ein einziger BVB-Star hat aktuell EM-Form.

Doch ausgerechnet die Bundestrainer-Backpfeife könnte sich jetzt zu einem Vorteil entwickeln. Währen die kommenden Gegner reihenweise Schlüsselspieler abstellen, kann Edin Terzic mit seinen DFB-Stars in Ruhe zu Hause arbeiten – und sie bestmöglich auf das anstehende Hammer-Programm vorbereiten.

Borussia Dortmund: DFB-Ohrfeige als Vorteil?

Emre Can, Julian Brandt, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Mats Hummels, Karim Adeyemi, Marco Reus, Youssoufa Moukoko – alle hatten sich größere oder kleinere Hoffnungen auf eine Nominierung für die anstehenden Länderspiele gemacht. Kurz vor der EM 2024 im eigenen Land gab es stattdessen einen Tiefschlag. Keiner von ihnen ist dabei, mit Füllkrug nur ein einziger Borusse. „Das müssen wir so akzeptieren“, sagten Kehl und Terzic anschließend zerknirscht. Erfreut waren sie darüber ganz und gar nicht.

Womöglich kann sich daraus aber ein fetter Wettbewerbsvorteil für den BVB entwickeln. Eine ganze Achse von Schlüsselspielern ist zwei Wochen zuhause. Edin Terzic kann mit ihnen tagtäglich trainieren, an Problemen arbeiten, Dinge einstudieren und sie auf das Monster-Programm vorbereiten, dass auf die Dortmunder wartet.

Terzic kann in Ruhe arbeiten

Mit Bayern, Stuttgart und Leverkusen warten drei Kracher in drei Wochen, ganz zu schweigen vom Champions-League-Viertelfinale gegen Atletico Madrid. Die drei Klubs von der Liga-Spitze müssen – ganz im Gegensatz zum BVB – einen Haufen Nationalspieler an den DFB abstellen. Die Bayern fünf, Stuttgart vier, Leverkusen drei. Wenig überraschend alle Schlüsselspieler in ihren Teams.

Ohne Mehr-Belastung und Verletzungsrisiko, dafür mit viel Zeit kann sich Borussia Dortmund mit deutlich mehr Stars als gedacht auf den Endspurt vorbereiten. „Wir haben jetzt eine größere Trainingsgruppe als zuletzt“, weiß auch Edin Terzic. „Es ist die letzte Verschnaufpause. Die werden wir nutzen, um uns gut auf den Endspurt vorzubereiten.“ So verrückt es klingt: Gerade durch den knackigen Spielplan könnte Nagelsmanns Nicht-Nominierung am Ende ein dicker Vorteil sein.