Borussia Dortmund: Hammer naht! Alptraum-Szenario plötzlich bittere Realität

Seit Wochen kündigt sich das Drama an – jetzt wird es wohl bittere Realität. Seit einiger Zeit verfolgt Borussia Dortmund eine klare Strategie: einen Block aus Deutschen Nationalspielern zu bilden.

Gleich zehn Profis, die bereits ein DFB-Spiel absolviert haben, hat Borussia Dortmund im Kader. Gute Voraussetzungen für die EM im eigenen Land – eigentlich! Denn vor der nächsten Länderspielpause sieht es nicht gut aus für die Schwarz-Gelben.

Borussia Dortmund: Nagelsmann knallhart

Zwei wegweisende Tests stehen für die deutsche Nationalmannschaft an. Die Duelle gegen Frankreich und die Niederlande werden ein Gradmesser. Nicht nur sportlich, sondern vor allem auch für die Stimmung im Land. Die große Euphorie über ein Turnier in Deutschland kam in den letzten Monaten und Jahren wegen der Leistungen des DFB-Teams abhanden.

Am Donnerstag (14. März) nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die beiden Spiele. Schon zuvor sickern allerdings Infos durch, die für die Spieler von Borussia Dortmund ein Schlag ins Gesicht sind. Nagelsmann präsentiert sich offenbar knallhart – und sortiert fröhlich aus.

Einer von zehn

So soll laut der „Bild“ nur einer von zehn möglichen Dortmundern dabei sein. Niclas Füllkrug ist im Sturm wegen torreicher Leistungen beim BVB, aber wohl auch wegen Mangel an Alternativen gesetzt. Das bedeutet aber auch: Kein Hummels, kein Süle, kein Schlotterbeck, kein Julian Brandt – für sie alle ist kein Platz.

Spätestens jetzt sollten die Alarmglocken schrillen. Denn vier Monate vor dem Anpfiff der Europameisterschaft in Deutschland ist das ein alarmierendes Zeichen über die Entwicklung der Borussia und seiner Spiele in den letzten Monaten.

Borussia Dortmund: Bittere Entwicklung

Seit Wochen hagelt es Kritik wegen der Art und Weise, wie der BVB spielt, auf Spieler und Trainer ein. Kaum ein Profi konnte zuletzt richtig glänzen. Die Quittung gibt es nun offenbar am Donnerstag.

Ob das Borussia Dortmund für den Saisonendspurt aufrüttelt? Es wäre die letzte Chance für die Nationalspieler, sich in den Fokus von Nagelsmann zu spielen. Dem BVB würde das vielleicht beim Erreichen seiner Saisonziele helfen.