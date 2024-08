Borussia Dortmund: Moukoko droht jetzt das große Fiasko – hat er sich komplett verzockt?

Die schlechten Nachrichten für Youssoufa Moukoko reißen einfach nicht ab! Bei Borussia Dortmund zählt er wenige Tage vor dem Saisonstart nicht mal mehr zu den Ersatzspielern. Immer mehr bahnt sich das ganz große Fiasko an.

+++ Mats Hummels erlaubt sich Reus-Scherz – dann wird es plötzlich ernst +++

Noch vor wenigen Wochen hatte Moukokos Berater öffentlich einen Abgang von Borussia Dortmund forciert. Passiert ist seitdem: nichts – zumindest nach außen. Der junge Angreifer ist noch immer ein Borusse. Immer mehr drängt sich der Eindruck auf, dass er sich verzockt haben könnte.

Borussia Dortmund: Nächster Verein springt ab

„Es ist kein Geheimnis, dass es hier genügend Vereine gibt, die an Youssoufas Qualitäten glauben und ihn in ihrer Mannschaft haben wollen“, erklärte Berater Patrick Williams vor Kurzem. Man erwartete also eine Art Wettbieten um Moukoko.

Auch spannend: Dortmund ließ Deal platzen – jetzt fliegt ein Ex-BVB-Flirt bei seiner Mannschaft raus

Doch dazu ist es bisher nicht gekommen – im Gegenteil. Nachdem zuletzt bereits Olympique Marseille abgesprungen war, zieht jetzt Betis Sevilla nach. Auch die Spanier sollen zumindest loses Interesse gehabt haben.

In den Verhandlungen mit Borussia Dortmund soll es nicht vorwärtsgegangen sein. Der BVB tritt in den Verhandlungen eiskalt auf, will den Spieler nicht für deutlich unter Marktwert gehen lassen. Dem Vernehmen nach sollen die Bosse gar bereit sein, Moukoko auf die Tribüne zu setzen, als ihn zu billig abzugeben.

Moukoko vor großem Problem

Wenige Tage sind es nur noch, bis das Transferfenster schließt. Je mehr Zeit verstreicht, desto größer ist die Moukoko-Gefahr tatsächlich, dass er die Spiele bald aus der Dortmunder Loge gucken muss. Aber selbst wenn sich noch ein Klub findet, der bereit ist zu zahlen, wären damit nicht alle Probleme gelöst.

Denn: Alle Mannschaften befinden sich seit Wochen in der Vorbereitung, haben die angestrebten Systeme ihrer Trainer bereits bestmöglich verinnerlicht. Sollte Moukoko Borussia Dortmund jetzt noch verlassen, müsste er bei einem neuen Klub von neu anfangen.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Unter Umständen dauert es Wochen, bis er die Vorgaben verinnerlicht hat. In dieser Zeit können Konkurrenten auf seiner Position längst im Spiel Pluspunkte sammeln. Sprich: Selbst wenn Moukoko noch wechselt, könnte erstmal die Bank drohen. Dann hätte er sich wohl klassisch verzockt.