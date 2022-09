Borussia Dortmund: Nächster Nationalspieler abgereist – Sorgenfalten beim BVB

Traditionell zittert Borussia Dortmund, wenn die Nationalspieler auf Reise gehen. Schon oft kehrten Profis anschließend mit Verletzungen zurück und fielen anschließend aus. Vor dem Deutschland-Spiel gegen Ungarn erwischte es bereits Julian Brandt, der krankheitsbedingt nach Dortmund zurückkehrte.

Nun hat es den nächsten Spieler von Borussia Dortmund erwischt. Wie am Anfang der Woche bekannt wurde, muss auch Youssoufa Moukoko vorzeitig den Heimweg antreten. Der Derbyheld hat es mit dem Rücken.

Borussia Dortmund: Moukoko von U21 abgereist

Die deutsche U21 spielt am kommenden Dienstag gegen die Junioren-Auswahl Englands. „Nicht zur Verfügung steht der angeschlagene Youssoufa Moukoko“, twitterte der DFB am Montag-Nachmittag.

Laut Trainer Antonio di Salvo habe sich Moukoko den Hals verdreht. Er wird in Dortmund behandelt. „Wir haben ein Testspiel und wollen kein Risiko eingehen. Youssoufa ist ein wichtiger Spieler für den BVB, nach Absprache mit Edin Terzic haben wir uns daher entschlossen, dass er abreist“, erklärte di Salvo.

Borussia Dortmund: Sorgen um den Derbyheld

Keine guten Nachrichten für Borussia Dortmund vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln. Moukoko stellte gegen den FC Schalke 04 unter Beweis, dass er trotz seines jungen Alters ein Faktor sein kann und erzielte den Siegtreffer.

Ein Ausfall Moukokos wäre angesichts der Erkrankung Sebastien Hallers und der Tatsache, dass bei Anthony Modeste weiterhin ordentlich Sand im Getriebe ist, ein weiterer herber Rückschlag. Zu einen möglichen Ausfall äußerte sich der BVB bisher nicht.

Moukoko will endlich durchstarten

Auch für Moukoko persönlich wäre es bitter, sollte er ausfallen. Nach seiner Leistung im Derby sendete er schon eine Nachricht an Trainer Terzic, dass er in Zukunft in der Startelf stehen will.

Moukoko kam in dieser Bundesligasaison bisher in sechs Spielen zum Einsatz. Dabei gelangen dem Juniorennationalspieler zwei Tore sowie zwei Vorlagen. Diese Quote würde er gerne ausbauen.