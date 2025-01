Borussia Dortmund: Trainer-Hammer als Chance – Moukoko vor Rückkehr?

Kommt es jetzt wirklich zu diesem Aufeinandertreffen? Um Youssoufa Moukoko mehr Spielzeit und eine bessere Entwicklung im Profi-Bereich zu gewähren, verlieh Borussia Dortmund (hier mehr zum Verein lesen) den Stürmer im Sommer nach Nizza. Aufgegangen ist dieser Plan bisher nicht.

Auch im Ausland tut sich das einstige Wunderkind von Borussia Dortmund ziemlich schwer. Spätestens im Sommer wird er wohl neu bewerten müssen, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Geht eine neue Tür vielleicht schon im Winter auf?

Borussia Dortmund: Trainer-Knall bei der Konkurrenz

Etwas überraschend hatte es in der Bundesliga in der Winterpause gebebt. Union Berlin entließ Trainer Bo Svensson vorzeitig. Als neuen Coach installierte der Hauptstadt-Klub ein in Deutschland bekanntes Gesicht: Steffen Baumgart. Der ehemalige Paderborn-, Köln- und Hamburg-Trainer war seit Ende November vereinslos gewesen.

Und prompt spekuliert die „Bild“, was sich durch den neuen Trainer in diesem Winter bei Union noch tun könnte. Dabei fällt auch der Name Youssoufa Moukoko. Der Grund: Der Stürmer von Borussia Dortmund und Baumgart haben eine Vorgeschichte.

Moukoko-Rückkehr nach Deutschland?

Denn: Baumgart ist bekennender Fan des Angreifers. „Geben Sie mir die Telefonnummer. Geben Sie mir die Möglichkeit, ihn herzuholen. Ich hole ihn persönlich ab!“, hatte er beispielsweise im April 2024 gesagt. „Dass ich über ihn nachgedacht habe, ist kein Geheimnis und dass ich über ihn jedes Jahr nachdenke, kann ich sagen“, so Baumgart über Moukoko.

Insbesondere zu Zeiten beim 1. FC Köln soll der Stürmer ein heißes Thema für den Trainer gewesen sein. Jetzt, einige Jahre später, könnte Baumgarts Wunsch bei Union vielleicht in Erfüllung gehen, spekuliert die „Bild“. Denn eine Rückkehr nach Deutschland könnte für Moukoko durchaus Sinn ergeben.

Borussia Dortmund: Ernüchternde Bilanz

Die BVB-Leihgabe erzielte in Nizza in acht Spielen lediglich zwei Tore – beide in seinem Debütspiel. Seitdem lief nicht mehr viel zusammen. Kein Wunder, dass man in Nizza nicht zufrieden mit dem Leihgeschäft ist. Dass die Franzosen die Kaufoption ziehen, gilt derzeit als ausgeschlossen. Vielleicht also die Chance für Baumgart mit seinem neuen Verein?