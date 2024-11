Borussia Dortmund: Nacktes Grauen – Mainz-Blamage war nur der Anfang

Krisenstimmung bei Borussia Dortmund: Nachdem man durch die Siege gegen Leipzig und Graz kurzzeitig auf eine Wende in einer bis dato enttäuschenden Saison gehofft hatte, wurde man in Mainz wieder von der Realität eingeholt.

Am Ende setzte es eine 1:3-Pleite gegen die Rheinhessen. Das machte einmal mehr deutlich: Die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin hat noch einiges an Luft nach oben. Doch nun erreichen Borussia Dortmund weitere schlechte Nachrichten – die Niederlage in Mainz war nur der Anfang!

Borussia Dortmund erlebt bitteres Wochenende auf allen Ebenen

Nuri Sahin und seine Mannen haben sich gegen den Bundesligazehnten nicht nur drei wertvolle Punkte für den Kampf um die Champions-League-Plätze entgehen lassen: Durch die Punktgewinne von Freiburg und Union Berlin ist der BVB auch in der Tabelle auf Rang sieben abgerutscht. Immerhin: Der Rückstand auf den Tabellenvierten Bayer Leverkusen beträgt gerade einmal ein Punkt.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Star-Flirt weiter im Fokus – wagt der BVB einen neuen Versuch?

Doch es geht weiter: Auch die Dortmunder Zweitvertretung erlebte ein bitteres Wochenende. Zwar holte man bei dem bis dato Tabellenersten Energie Cottbus ein 3:3-Unentschieden, allerdings kassierte man den Ausgleichstreffer erst in der 93. Minute. U23-Coach Jan Zimmermann und seine Mannschaft verpassten einen dicken Überraschungserfolg also nur um wenige Sekunden. Bitter!

Auch U17 muss schleifen lassen

Und auch die U17 von Borussia Dortmund musste an diesem Wochenende einen Rückschlag einstecken. Gegen Werder Bremen kann man am Samstag (9. November) nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, dort kassierte man den Ausgleichstreffer sogar erst in der 95. Minute.

Trotz dessen hat die Mannschaft von Karsten Gorges in der Vorrunde der U17-DFB-Nachwuchsliga sein Ziel erreicht. Mit Tabellenplatz zwei hat man die Liga A sicher erreicht, erst dort wird es dann wohl für die BVB-U17 richtig Ernst werden.