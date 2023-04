Borussia Dortmund: Trainer-Entscheidung gefallen! BVB-Fans können aufatmen

In der Profi-Mannschaft scheint Borussia Dortmund seinen Trainer gefunden zu haben. Edin Terzic ist bei Spielern und Fans beliebt, war schon früher glühender Dortmund-Fan und könnte jetzt sogar Meister werden. Was will man mehr?

Die Meisterschaft hat die U19 von Borussia Dortmund dagegen verpasst. In einem dramatischen Finale musste man sich Mainz 05 geschlagen geben (Hier alle Infos). Dennoch war es eine überaus erfolgreiche Saison. Und das liegt vor allem an Trainer Mike Tullberg.

Borussia Dortmund: Tullberg eilt von Erfolg zu Erfolg

Seit Tullberg 2020 das Sagen in der U19 übernahm, ist diese äußerst erfolgreich. Dortmunds Kronjuwel in der Jugendausbildung holte vergangenes Jahr die Meisterschaft, eilte dieses Jahr wieder bis ins Finale. In der Weststaffel dominierte man ebenfalls.

Für ein dickes Ausrufezeichen sorgte der BVB-Nachwuchs unter dem 37-jährigen Trainer in der Youth League. Erstmals qualifizierte sich 2022 eine Auswahl von Borussia Dortmund für das Viertelfinale des Wettbewerbs. Ein Erfolg, den die Mannschaft in diesem Jahr wiederholte. Die Ergebnisse scheinen Tullberg für andere Vereine interessant gemacht zu haben.

Gerüchte um Frankfurt

So gab es bereits vor einigen Wochen Gerüchte darum, dass der Däne ein Kandidat bei Eintracht Frankfurt wäre, sollte Oliver Glasner im Sommer gehen. Doch an einen Wechsel scheint der Trainer von Borussia Dortmund nicht zu denken.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ schreiben, hat Tullberg auf seinem privaten Instagram-Account seine Zukunft verkündet. „Ich freue mich auf mein fünftes Jahr beim BVB 23/24“, schrieb er demnach und macht damit deutlich, dass er nicht wechseln wird.

Borussia Dortmund: Gespräche mit Terzic

Wie die Zeitung zudem schreibt, sollen Gespräche mit Profi-Coach Edin Terzic zu der Entscheidung beigetragen haben. So habe Terzic jeweils vor und nach dem A-Junioren-Finale mit Tullberg gesprochen.

Für den Jugendcoach sei dies ein Zeichen großer Wertschätzung. Dass den Trainer der Bundesliga-Mannschaft auch seine Meinung interessiert, sei ein wichtiger Faktor für seinen Verbleib bei Borussia Dortmund.