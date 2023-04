Borussia Dortmund: Irrer Zufall bei Real-Klatsche – BVB-Fans geraten sofort ins Schwärmen

Während Borussia Dortmund in der Bundesliga noch mitten im Kampf um die Meisterschaft steckt, dürfte dieser Zug für Real Madrid bereits abgefahren sein. Die Madrilenen liegen mit einem Spiel mehr bereits elf Punkte hinter Erzrivale Barcelona zurück. Eine derartige Aufholjagd ist angesichts der stabilen Leistungen der Katalanen nicht zu erwarten.

Am Dienstag (25. April) musste Real Madrid erneut eine herbe Niederlage hinnehmen. Das Team um Star-Coach Carlo Ancelotti verlor beim FC Girona mit 2:4. Dabei schoss Girona-Stürmer Taty Castellanos vier Tore und fertigte Real somit nahezu im Alleingang ab. Dies dürfte einigen Fans von Borussia Dortmund bekannt vorkommen.

Borussia Dortmund: Viererpack gegen Real

Für viele Spieler ist es schon eine große Freude, überhaupt einmal gegen Real Madrid zu spielen oder gar zu treffen. Dass ein Spieler gleich vier Tore gegen die Königlichen schießt, ist äußerst selten. Doch dieses Kunststück gelang Taty Castellanos. Der 24-Jährige schoss das Team um Weltmeister Toni Kroos im Alleingang ab und sicherte seinem Team so einen historischen Abend.

Der letzte Spieler, dem vier Tore gegen Real Madrid gelang, war Robert Lewandowski. Damals noch im Dress von Borussia Dortmund. 2013 traf der Pole im Champions League-Halbfinale viermal und legte so den Grundstein für den Finaleinzug von Schwarz-Gelb. Anders als Castellanos konnte Lewandowski damals sogar einen lupenreinen Hattrick innerhalb von 17 Minuten feiern. Castellanos traf in beiden Halbzeiten je zweimal.

Besonders kurios bei dem Viererpack von dem Argentinier: Die Lewandowski-Gala war fast auf den Tag genau zehn Jahre her. Am 24. April 2013 traf der Ex-Borusse viermal gegen Real, am 25. April 2023 machte Castellanos dieses Kunststück nach. Vielleicht folgt also in zehn Jahren dann der nächste Viererpack eines Spielers gegen die Königlichen.

Meister-Chance dahin?

Allerspätestens mit der 2:4-Klatsche in Girona dürfte alle Hoffnung Reals auf die Meisterschaft dahin sein. Die Königlichen liegen sieben Spiele vor Saisonende elf Punkte hinter dem FC Barcelona zurück. Dazu haben die Katalanen sogar noch ein Spiel weniger als die Madrilenen. Eine derartige Aufholjagd ist aufgrund der starken und konstanten Leistungen von Barca nicht zu erwarten. Für die Blaugrana wäre es der erste Liga-Titel seit 2019. Madrid bleibt somit nur die Champions League. Im Halbfinale treffen Kroos und Co. auf Manchester City. Da sollten die Königlichen einen Viererpack von Stürmer-Star Erling Haaland bestenfalls verhindern. Der Norweger ist ja bekannt dafür, einen Gegner im Alleingang abzuschießen.

Vielleicht schießt also erneut ein Ex-BVB-Star Real Madrid aus dem Halbfinale der Champions League. Für die Königlichen geht es darum, doch noch einen großen Titel in dieser Saison zu gewinnen. Während Real in der laufenden La Liga-Saison immer wieder strauchelte, zeigte man in der Champions League stets ein positives Gesicht und überzeugte auf ganzer Linie. Daran möchte das Team von Carlo Ancelotti im anstehenden Halbfinale anknüpfen und das Star-Ensemble aus Manchester auf dem Weg ins Finale zu besiegen.