Borussia Dortmund: Wechsel offiziell! Wiedersehen mit Ex-Star fix

Nach seinem Abschied von Borussia Dortmund ist Marius Wolf fündig geworden. Der Rechtsverteidiger hat sich für einen Wechsel zum FC Augsburg entschieden. Er unterschrieb am Donnerstag (8. August) einen Vertrag bis 2027.

Damit wird es für Marius Wolf und Borussia Dortmund ein schnelles Wiedersehen geben. In der Bundesliga treffen der BVB und der FC Augsburg schon Ende Oktober aufeinander.

Borussia Dortmund: Wolf wechselt zum FC Augsburg

Sechs Jahre lang stand Marius Wolf bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Zweimal ging er per Leihe, kam aber immer wieder. Insgesamt absolvierte der Rechtsaußen in dieser Zeit 121 Spiele für den BVB und erzielte dabei fünf Tore und sechs Vorlagen.

In Dortmund reifte Wolf zum Nationalspieler, erlebte die beste Phase seiner Karriere. In der abgelaufenen Saison kam der 29-Jährige kam er dann aber nur noch unregelmäßig zum Einsatz. Sein auslaufender Vertrag wurde nicht mehr verlängert.

Wiedersehen schon am 8. Spieltag

Nun hat Wolf einen neuen Verein: Der Rechtsverteidiger wechselt ablösefrei zu Augsburg. Am Donnerstag (8. August) wurde er offiziell vorgestellt und stieg wenig später schon ins Training ein.

„Ich freue mich, dass meine Bundesligazeit nach dem Abschied aus Dortmund nun beim FCA weitergeht. Ich habe den FCA als ambitionierten Verein kennengelernt, der bereit ist, auf dem Platz alles zu geben. Das passt sehr gut zu mir, denn ich möchte mit meiner Spielweise alles dafür tun, der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, sagt Marius Wolf.

Damit kommt es für Wolf zu einem schnellen Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Am 8. Spieltag ist Borussia Dortmund zu Gast in der WWK Arena in Augsburg.