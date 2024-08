Borussia Dortmund: Juwel trifft emotionale Entscheidung – jeder Fan wird sie direkt merken

Jamie Bynoe-Gittens gehört zu den vielversprechendsten Talenten von Borussia Dortmund. In der laufenden Vorbereitung sorgt der Offensiv-Star für große Furore und bewirbt sich intensiv für einen Stammplatz am Saisonbeginn.

Mit Blick auf mögliche Auftritte des Youngsters werden sich die Fans von Borussia Dortmund auf eine Änderung einstellen müssen. Denn die Rückseite seines Trikots wird ab sofort einen anderen Namen zieren.

Borussia Dortmund: Namensänderung bei BVB-Youngster

Bynoe-Gittens zählt zu den absoluten Publikumslieblingen beim BVB. Sein Name gehört zu denjenigen, die im heimischen Westfalenstadion immer mit am lautesten geschrien werden. In Kürze werden die Borussen auf den Rängen allerdings nicht mehr seinen kompletten Namen rufen – denn der Brite möchte auf den ersten Teil seines Nachnamens verzichten.

Ab sofort möchte der 19-Jährige nur noch „Jamie Gittens“ genannt und gerufen werden. „Beide sind Namen meines Vaters, aber er hat gesagt, dass er es besser findet, wenn ich nur Gittens heiße, weil das kürzer ist. Die meisten Leute kennen ihn als Gittens, also laufe ich in Zukunft auch nur mit Gittens auf“, so der Youngster in einem Vereinsinterview.

++ Borussia Dortmund: Schock-Bericht! Fehlt Guirassy dem BVB noch länger? ++

Somit wird die Nummer 43 des BVB ab sofort mit Gittens als Name auf dem Trikot auflaufen. Im Shop des BVB kann man das Trikot mit „Bynoe-Gittens“ nicht mehr beflocken lassen.

Gittens schielt auf Durchbruch beim BVB

Mit Gittens auf dem Rücken soll also nun endlich der Durchbruch gelingen. Sein klares Saisonziel: sich endlich als Stammspieler etablieren. „Ich möchte Tore schießen, mehr Tore und mehr Torvorlagen als in der vergangenen Saison. Und hoffentlich gewinnen wir als Team einen Titel“, so der BVB-Youngster.

Weitere News:

Auf die Frage, ob er an seinen Durchbruch glaube, antwortete er: „Man weiß nie, was passiert. Aber ich bin zuversichtlich und möchte gern ja sagen. Ich möchte wieder zur Verfügung stehen und keine Verletzungen haben. Ich gehe so oft wie möglich in den Kraftraum, um weniger Verletzungen zu haben.“