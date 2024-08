Borussia Dortmund: Brunner-Abschied beschlossen? Jetzt spricht BVB-Boss Ricken

Seit Monaten wartet Borussia Dortmund nun schon auf eine Entscheidung von Paris Brunner. Der BVB will mit dem Sturmjuwel unbedingt verlängern, doch der 18-Jährige zögert noch – und soll jetzt sogar seinen Abschied planen.

Bei Borussia Dortmund hält man nach wie vor an seinen Plänen mit Paris Brunner fest. Allerdings scheint man sich durchaus bewusst zu sein, dass der 18-Jährige den Klub zeitnah verlassen könnte. Das geht aus den Aussagen von Sport-Boss Lars Ricken hervor.

Borussia Dortmund: Brunner will wohl gehen

Mit einer bärenstarken Tor-Quote und dem WM-Titel mit der U17-Nationalmannschaft hat sich Paris Brunner in der vergangenen Saison in den Fokus gespielt und durfte auch mehrfach bei den Profis reinschnuppern. In diesem Jahr ist er seit Beginn der Vorbereitung dabei, soll aber zunächst in der U19 und U23 zum Einsatz kommen – und nicht bei den Profis.

+++ Borussia Dortmund: Nach Rothe-Abgang – Ricken verkündet faustdicke Überraschung +++

Möglicherweise könnte der 18-Jährige aber sogar ganz woanders spielen. Medienberichten zufolge drängt er auf einen Wechsel. Mit der AS Monaco soll er nach Informationen von „Sky“ und „Bild“ bereits eine Einigung erzielt haben. Demnach sehe der Plan so aus: Wechsel zu AS Monaco und dann sofortige Leihe zu Cercle Brügge, dem Partnerverein von Monaco.

„Müssen uns eventuell über andere Optionen Gedanken machen“

Bei Borussia Dortmund will man davon noch nichts wissen, hofft auf eine Vertragsverlängerung. „Er spielt schon lange bei uns, er ist ein Dortmunder Junge. Er kennt unsere Wertschätzung. Wir sind schon lange in Gesprächen mit ihm und seinen Eltern, aber das bleibt erstmal intern. Wir wollen Lösungen mit ihm finden und ihm, wie anderen Jugendspielern auch, die Möglichkeit geben, sein Potenzial bei uns zu entfalten. Ich hoffe, das gelingt uns“, betont Ricken gegenüber „Sky“.

Das könnte dich auch interessieren:

Aber auch vor einem möglichen Abgang verschließt der BVB nicht seine Augen. „Wenn nicht, müssen wir uns eventuell über andere Optionen Gedanken machen. Das besprechen wir intern. Wenn es etwas zu vermelden gibt, werden wir es sagen“, so Ricken. Eine endgültige Entscheidung ist also noch nicht gefallen.