Borussia Dortmund: Rose sorgt sich um Youngsters – „Musst ein dickes Fell haben"

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Im Kader von Borussia Dortmund wimmelt es nur so von Youngstern. Schon lange ist der BVB als „Talentschmiede“ bekannt.

Nun äußert sich Marco Rose über zwei seiner Talente im Kader von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Großer medialer Druck für Talente

Sie überzeugen immer wieder im Dress von Borussia Dortmund: Jude Bellingham (18) und Erling Haaland (21). Trotz ihres jungen Alters starten die beiden Talente beim BVB richtig durch.

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Seit 2020 beim BVB

Sehr erfolgreich beim BVB: Erling Haaland Foto: imago images/Jan Huebner

Durch ihre Topleistungen erhalten sie große mediale Aufmerksamkeit. Keine einfache Situation laut BVB-Trainer Marco Rose.

Das ist Jude Bellingham

Geboren am 29. Juni 2003 in Stourbridge (England)

Spielt seit der Jugend für Birmingham City

Schon mit 16 Jahren kam er regelmäßig in der englischen zweiten Liga zum Einsatz

Position: Zentrales Mittelfeld

Seit 2020 beim BVB

Auch Youngster Jude Bellingham macht in Dortmund auf sich aufmerksam. Foto: imago images/Jan Huebner

Im Gespräch bei DAZN sagt Rose: „In dem Geschäft, das bekommt man vielleicht gar nicht so mit außenherum, prasselt medial so viel auf die jungen Kerle ein. So viel Aufmerksamkeit, ständig irgendwelche Dinge, die über dich geschrieben werden.“

Rose mit lobenden Worten

Dabei kommt es für Rose vor allem auf eins an: „Da musst du auch schon ein dickes Fell haben.“ In Bezug auf Haaland und Bellingham findet er bereits lobende Worte: „Die beiden sind aber schon sehr fokussiert." (fp)