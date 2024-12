Borussia Dortmund: Pikantes Duell! Schnappt sich Barcelona einen BVB-Star?

Nach dem enttäuschendem 1:1-Unentschieden in Mönchengladbach dürfte sich die Enttäuschung bei Borussia Dortmund mittlerweile in Vorfreude umgewandelt haben. Denn am Mittwoch (11. Dezember) kommt der FC Barcelona in den Signal Iduna Park.

In dem Duell zwischen dem BVB und dem Team von Hansi Flick geht es um wichtige Punkte im Kampf um den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Doch nun könnte die Begegnung eine ganz neue Brisanz bekommen: Ein Star von Borussia Dortmund soll bei Barca auf dem Einkaufszettel stehen!

Borussia Dortmund: Malen in Barcelona hoch im Kurs

Zwischen Donyell Malen und Borussia Dortmund hat es bislang noch nicht vollends gefunkt. Auch in dieser Saison hat der Niederländer mit schwankenden Leistungen zu kämpfen, saß zuletzt oft nur auf der Bank. Der 25-Jährige ist mit dieser Rolle natürlich nicht zufrieden, soll deswegen einmal mehr einen Abgang forcieren. Jetzt könnte es konkret werden.

Wie die „Bild“ berichtet, soll der FC Barcelona Malen ganz genau auf dem Schirm haben. Demnach erscheint sogar nicht ausgeschlossen, dass der Stürmer schon im Winter das Weite sucht – jedoch nur bei einem passendem Angebot. Und das ist bislang noch nicht in Dortmund eingetroffen.

Malen mit erneutem Beraterwechsel

Der Spieler selbst scheint derzeit alles Mögliche in die Wege zu leiten, um den BVB vorzeitig verlassen zu können. Vor zwei Wochen wechselte der niederländische Nationalspieler erneut den Berater, entschied sich dieses Mal für die Agentur „Wasserman“, die als äußerst gut vernetzt gilt und auch andere Top-Stars vertritt, unter anderem Federico Valverde und Alejandro Grimaldo.

Derzeit sieht also vieles danach aus, als würde Donyell Malen seinen noch bis 2026 laufenden Vertrag in Dortmund nicht erfüllen wollen. Bis dahin hat der BVB jedoch noch alle Hebel in der Hand.