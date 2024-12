Borussia Dortmund: Nach Magdeburg-Anschlag – DFL verkündet Entscheidung

Borussia Dortmund bestreitet am Sonntag (22. Dezember) das letzte Spiel vor der anstehenden Winterpause. Gegen den VfL Wolfsburg will man eine eher durchwachsene Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis abschließen.

An diesem Wochenende dürfte das Sportliche jedoch in den Hintergrund geraten. Denn nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt (hier alle Infos im Newsblog >>> ) sind die Gedanken vieler derzeit nicht auf dem Fußballplatz, sondern bei den Angehörigen der Todesopfer. Nun hat die DFL jedoch eine Entscheidung für die Spiele von Borussia Dortmund und Co. am Wochenende getroffen!

Borussia Dortmund: DFL unterstützt Schweigeminute und Trauerflor

Wie der Fußballverband am Tag nach dem Anschlag mitteilte, wird für alle Duelle der ersten und zweiten Bundesliga an diesem Wochenende das Tragen eines Trauerflors empfohlen. Darüber hinaus wird auch eine Schweigeminute vor Spielanpfiff unterstützt, um den Opfern auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt zu gedenken.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Fans stockt der Atem – BVB-Duo vor dem Abflug?

Bereits am Freitag hatte der FC Bayern München beim 5:1-Erfolg gegen RB Leipzig unmittelbar nach Spielabpfiff reagiert und seine geplante Weihnachtsshow abgesagt. Stattdessen organisierte FCB-Boss Jan-Christian Dreesen kurzerhand eine Schweigeminute in der Münchener Allianz Arena. Auch in der zweiten Bundesliga wurden Konsequenzen gezogen.

Fans stellen Support ein

Im Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Magdeburg stellten beide Fanlager die Unterstützung ein, nachdem die Nachricht des Anschlags in der Heimat der Gäste im Stadion die Runde machte. Der wichtige 5:2-Auswärtssieg der Magdeburger war am Ende auch hier nur eine Randnotiz.

Wie der Support der BVB-Fans am Sonntag (22. Dezember) in Wolfsburg ausfallen wird, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch: Der Fußball dürfte in der Bundesliga an diesem Wochenende wohl in den Hintergrund geraten.