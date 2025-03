Borussia Dortmund: Nächster Offenbarungseid! Für IHN wird es jetzt richtig eng

Erst hui, dann pfui – gegen den OSC Lille konnte Borussia Dortmund nur eine Halbzeit überzeugen. Einer sogar gar nicht. Die Krise von Julian Brandt geht auch nach der Denkpause nahtlos weiter.

Zweimal musste er zuschauen, gegen Lille kehrte er in die Startelf zurück. Von seinen Spielmacher-Qualitäten war jedoch einmal mehr gar nichts zu sehen. Die Luft wird immer dünner für den Star von Borussia Dortmund – denn ohne ihn lief es blendend.

Borussia Dortmund: Brandt droht die Bank

Konstanz war noch nie seine Stärke in fünf BVB-Jahren. Nun aber steckt Julian Brandt in einer nicht enden wollenden Formkrise. Als Spielmacher und Vize-Kapitän in einer tragenden Rolle eingeplant, läuft das Spiel Woche für Woche an ihm vorbei. Unglückliche Szenen vorne wie hinten runden das tragische Bild ab, dass der 28-Jährige derzeit abgibt.

Daran änderte auch die Pause nichts, die Trainer Niko Kovac ihm verordnete. Das Heimspiel gegen Union Berlin verpasste er wegen einer Muskelverhärtung, beim anschließenden Auswärts-Auftritt auf St. Pauli kam er nur für die Schlussminuten auf den Platz. Bittersüß für Brandt: Mit 6:0 und 2:0 überzeugte der BVB ohne ihn wie lange nicht.

Ohne den Spielmacher lief’s

Zurück auf dem Platz spielt der Stratege unverändert – im schlechtesten Sinne. Gegen den LOSC konnte er das Spiel seines Teams einmal mehr nicht prägen, wie es von ihm erwartet wird. Vor allem in der zweiten Halbzeit, als der BVB merklich abbaute, hätte man einen Brandt in Top-Form dringend gebraucht. Stattdessen fragten sich viele, warum Kovac bis zur 83. Minute wartete, bis er seinen „Zehner“ erlöste.

Die Zahlen des Grauens: 31 Ballaktionen, 15 Ballverluste! Nur 19 Pässe spielte er am Dienstagabend, nicht einmal die Hälfte davon kam an. Dazu nur ein einziger gewonnener Zweikampf und null Schüsse aufs Tor.

Ohne Brandt lief’s zweimal rund, mit ihm war das alte Borussia Dortmund wieder zu erkennen, das man eigentlich abgelegt haben wollte. Deshalb wird es für den BVB-Star jetzt immer enger. Auch sein Ersatzmann Giovanni Reyna konnte trotz der Siege nicht überzeugen. Alternativen hat Kovac im Kreativzentrum dennoch. Der bittere Gang zurück auf die Bank – er ist bei Julian Brandt längst nicht mehr undenkbar. Ebenso wie ein Abschied im Sommer. Hier mehr.