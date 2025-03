Borussia Dortmund: Kovac spricht nach Sieg gegen St. Pauli Klartext zu Julian Brandt

Das tut richtig gut! Borussia Dortmund hat die negativen Ergebnisse und Zeiten der vergangenen Monate wohl endlich hinter sich. Nach der 6:0-Gala gegen Union Berlin siegte der BVB auch auf St. Pauli und holte damit drei weitere wichtige Punkte.

Einer, der die vergangenen Monate stets in der Startelf bei Borussia Dortmund stand, ist Julian Brandt. Beim 2:0-Sieg in Hamburg wurde er erst eine Minute vor dem Ende eingewechselt. Hat der Mittelfeldspieler seinen Stammplatz verloren? Niko Kovac äußerte sich nach der Partie deutlich.

Borussia Dortmund: Hat Brandt seinen Stammplatz verloren?

Beim 6:0-Sieg gegen Union Berlin wurde Julian Brandt nicht vermisst. Der Mittelfeldspieler fehlte aufgrund einer Muskelverhärtung. Ausgerechnet in dem Spiel zeigte der BVB die wohl beste Saisonleistung und gewann auch deutlich. Schnell gab es Aufregung. Wird Niko Kovac ab sofort auf ihn verzichten?

Auf St. Pauli fehlte Brandt ebenfalls in der Startelf. Der 28-Jährige kehrte zwar in den Kader zurück, saß aber 88 Minuten auf der Bank und wurde erst kurz vor dem Spielende eingewechselt, ohne sich dabei irgendwie unter Beweis zu stellen.

Auch hier wurde schnell spekuliert, ob er jetzt endgültig seinen Startelfplatz beim BVB verloren hätte. Nach dem Spiel äußerte sich dann Cheftrainer Niko Kovac zu Brandt.

Kovac spricht Brandt-Klartext

Auf die Frage bei Sky, ob Brandt noch Stammspieler sei, antwortete der Coach von Borussia Dortmund: „Ja, natürlich.“ Der Grund, weshalb er gegen St. Pauli nicht in der Startelf stand, war eine kleine Verletzung. „Deswegen wollten wir nicht von Anfang an bringen. Er ist dann reingekommen. In den nächsten Spielen wird er dann wieder seine Chance bekommen“, betonte Kovac abschließend.

Das wird für Brandt und den BVB am Dienstag (4. März, 21 Uhr) der Fall sein. Die Dortmunder empfangen den französischen Klub OSC Lille in der Champions League. Es ist das Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse, und die Dortmunder wollen sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erspielen.