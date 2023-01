Borussia Dortmund: Rätselraten um Star – ER sitzt gegen Leverkusen wohl auf der Tribüne

Borussia Dortmund will den Start ins neue Jahr veredeln. Neun Punkte aus drei Spielen? Das würde die teils schwachen Auftritte gegen Mainz und Augsburg vergessen machen. Denn am Ende, und das betonen die Experten ja an allen Ecken und Enden, zählt nur das Zählbare.

Dafür muss am Sonntag gegen Leverkusen ein weiterer Sieg her. Und das wird nicht einfach, immerhin ist Bayer mit fünf Liga-Siegen in Folge das formstärkste Team. Schon weit vor Anpfiff herrscht um einen Spieler von Borussia Dortmund allerdings Rätselraten.

Borussia Dortmund: Zieht Terzic Konsequenzen?

Die Frage nach Konsequenzen stellen sich viele Fans des BVB. Zuletzt startete im Angriff beispielsweise das Trio Malen/Moukoko/Adeyemi. Sie alle konnten im neuen Jahr nicht überzeugen. Viele Anhänger wünschen sich daher, dass beispielsweise Giovanni Reyna, Sebastien Haller und Jamie Bynoe-Gittens von Beginn an ran dürfen.

Pikant wird es aber bei einer anderen Personalie. Nach seiner Gelbsperre gegen Mainz kehrt mit Jude Bellingham der vielleicht wichtigste Spieler von Borussia Dortmund im Kader zurück. Dafür muss ein anderer Akteur weichen. Dies scheint Mahmoud Dahoud zu sein.

Dahoud offenbar nicht dabei

Der Deutsch-Syrer wartet seit Monaten auf sein Comeback. Am 3. Spieltag zog er sich eine Schulterverletzung zu, viel den Rest des Jahres aus. Gegen Augsburg und Mainz saß er dann wieder auf der Bank von Borussia Dortmund, wurde allerdings nicht eingewechselt.

Und jetzt? Wie die „Ruhr Nachrichten“ und „Sport 1“ übereinstimmend berichten, wird Dahoud dem Kader gegen Leverkusen nicht angehören! Wie auch seine Kollegen Felix Passlack, Nico Schulz und Thorgan Hazard ist er offenbar nicht mit ins Rheinland gereist.

Borussia Dortmund: Rätselraten um Gründe

Die Gründe für die Entscheidung von Edin Terzic bleiben bisher im Dunkeln. Ob Dahoud schlicht noch nicht bei 100 Prozent ist, oder ob sein Fehlen andere Gründe hat, ist aktuell nicht bekannt.

Dabei war der 27-Jährige vor seiner Verletzung endlich bei Borussia Dortmund angekommen. Nach wackeligen Anfangsjahren entwickelte er sich zum Stammspieler. Um diesen Platz muss er in den kommenden Wochen hart kämpfen.